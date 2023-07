Como es habitual en España, cuando hay algún indicio de que el PSOE puede perder el Gobierno de la nación, los artistas –conocidos durante la época de Zapatero como 'titiriteros'– vuelven a asomar la patita para abrir los ojos de los españoles.

En esta ocasión ha sido Marisa Paredes, actriz y presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España desde 2000 a 2003, ha intentado alumbrar desde la luminaria de la Cadena SER ese "túnel tenebroso" del que, según Pedro Sánchez, nos va a llevar un hipotético gobierno del PP con Vox y en el que no sabemos dónde vamos a salir.

Pues Marisa Paredes sí que sabe dónde vamos a acabar, antes de 1975. Ni corta ni perezosa ha comparado el posible Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo con el apoyo o no de Vox, con miembros o no de Vox en el Consejo de Ministros, porque esto todavía no lo sabe nadie, con la dictadura de Franco.

Dice que lloró cuando nació su hija en 1975 "porque no iba a conocer la dictadura" y se rasga las vestiduras porque, según ella, su nieta, nacida hace dos años "va a vivir algo que pensé que ya se había terminado", en clara alusión a la dictadura que llegará de la mano del caudillo Feijóo.