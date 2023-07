Carlos Cuesta muestra su enfado ante los insultos recibidos por Ayuso tras perder a su bebé

Carlos Cuesta no da crédito ante la poca moral de los que han aprovechado la tragedia vivida por Isabel Díaz Ayuso para vomitar su odio hacia ella. Las decenas de mensajes infundidos por radicales de izquierdas han hecho estallar al director adjunto del Grupo Libertad Digital. Los que se llaman "feministas" se alegran del sufrimiento de una mujer. ¿El feminismo no era un movimiento transversal para ayudar a las mujeres? Pues no lo es y ahora más que nunca, se han quitado la careta para verter su odio hacia una persona que no piensa como ellos.