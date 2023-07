Un PSOE alicaído fía todo su futuro a arrebatar 5 o 6 escaños a la derecha para que no sumen

"La historia se repite dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa", dijo Karl Marx. Así es como está viviendo el PSOE la segunda campaña consecutiva, tras la del pasado 28.M, que se les tuerce.

Pedro Sánchez fio su campaña a un triunfo sobre Alberto Núñez Feijóo en el cara a cara. A partir de ese hito, empezaría su remontada electoral. Pero como en el cuento de la lechera, a las primeras de cambio tropezó y ahora el púgil socialista anda sonado por el ring. Ya no queda nada del Sánchez que se crecía ante las adversidades.

El líder socialista muestra un tono apagado y un actitud hierática, como se pudo comprobar en el acto del Círculo de Bellas Artes. Sánchez, que siempre fue un mitinero mediocre, no introduce ideas nuevas en sus discursos y no se mueve de argumentario prefabricado, como se pudo comprobar este jueves en Santander.

El pesimismo también crece en las federaciones. Hace una semana, cuando comenzó la campaña, todos aseguraban que estaban bien de ánimos y que el electorado de izquierdas estaba respondiendo y movilizándose tras los pactos de PP y Vox en algunas comunidades. Desde el debate del lunes, en distintas comunidades, reconocen que la receptibilidad ha bajado.

Seis mítines en toda la campaña

Tampoco ayuda la agenda de "baja intensidad" de Sánchez con apenas cuatro actos en diez días y continuos huecos libres, bien porque tiene prepararse el debate o por compromisos internacionales.

Este fin de semana, tras visitar Valencia y Barcelona, Sánchez se irá a Bruselas durante dos días para asistir a la cumbre UE- Celac. No habrá mítines durante tres días y, tras el apercibimiento de la JEC por utilizar una rueda de prensa comunitaria para hacer campaña, su presencia se reducirá a un par de entrevistas. Volverá el miércoles 19 para asistir al debate a tres con Yolanda Díaz y Santiago Abascal.

A retener escaños

El jueves, con toda probabilidad, habrá un mitin en Lugo donde hay un escaño que se está moviendo entre el PP y el PSOE. Los socialistas fían el resto de la campaña a retener entre 5 y 6 escaños en el bloque de la izquierda. El que ven más posible es el de Cuenca que está a menos de 1.000 votos. También creen que es posible retener uno en Santander, de ahí el mitin del jueves, y otros en Badajoz y Guadalajara.

En el PSOE ya no hablan de remontada. Fían todo su futuro a que el bloque de PP y Vox no llegue a 176 escaños porque son conscientes que, en ese caso, Feijóo tendría muy difícil conseguir los apoyos parlamentarios.

Ni el PNV, ni Coalición Canaria, ni Teruel Existe se muestran partidarios de respaldar un Gobierno con ministros de Vox. La estrategia del PSOE pasa por bloquear una investidura de Feijóo, sumando más noes que síes, y forzar una repetición electoral. Es su última esperanza aunque Sánchez.

"El voto por correo nos beneficia"

En Ferraz también restan importancia a las acusaciones de los sindicatos de Correos, respaldados por el PP, poniendo en duda la pericia de la dirección de la empresa pública para dar abasto a la ingente demanda de voto a distancia.

Incluso deslizan que, en caso de no cumplirse, ellos serían los principal perjudicados. "El voto por correo es tradicionalmente progresista", señalan remitiéndose a elecciones pasadas cuando no era verano y no había más de 2,6 millones de solicitudes.