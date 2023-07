La Junta Electoral dice ahora que el plazo para recibir las papeletas del voto por correo no terminaba el 16 de julio

Ante el escándalo que supone que 300.000 papeletas del voto por correo sigan sin ser entregadas a los votantes, la Junta Electoral aclara ahora que el plazo para enviar la documentación no terminaba el 16 de julio, tal y como Correos había dado a entender y como todos los medios de comunicación se habían hecho eco desde que se convocaron los comicios, sino que la empresa pública tiene de margen hasta el día 20, el último para poder ejercer el derecho a voto si se ha elegido esta modalidad.

"El plazo del domingo era para que la Oficina del Censo entregase a Correos la documentación electoral, pero no para dársela a los electores", aseguran a Libertad Digital desde la Junta Electoral. "Eso es lo que establece la Ley, y Correos puede seguir entregando estos días la documentación para que la gente vote antes del jueves. Si alguien lo ha entendido mal o alguien lo ha explicado mal, es su problema", añaden, eludiendo así cualquier responsabilidad.

¿Publicidad engañosa?

Desde el pasado 30 de junio, Correos inició una campaña para informar de las fechas clave para solicitar el voto por correo. De acuerdo con la información recibida, todos los medios de comunicación, no solo Libertad Digital, publicaron que el envío de documentación a los electores debía producirse del 3 al 16 de julio. Así lo dejaron por escrito periódicos como El Mundo, El País o incluso Newtral, la página de Ana Pastor que dice luchar contra la desinformación y los bulos.

De esta forma, la aclaración que ahora hace la Junta Electoral a falta de seis días para los comicios deja en evidencia la campaña de Correos, que bien podría entenderse, por tanto, como publicidad engañosa, puesto que muchos ciudadanos tomaron esas fechas como referencia para elegir la dirección postal en la que querían recibir sus papeletas.

Según CCOO, se intentarán entregar todas las que faltan entre lunes y martes. Sin embargo, se puede dar la circunstancia de que aquellos que se iban de vacaciones el mismo día 16 de julio o este lunes 17 confiasen en recibirlas antes de irse y que, por tanto, mucha gente se quede sin votar. Además, tampoco servirá volver el 23-J para ejercer su derecho en persona, ya que aquellos que hayan solicitado el voto por correo ya no podrán, en ningún caso, acudir a la mesa electoral.

El caos de Correos

La polémica surge después de una campaña electoral marcada por el caos de Correos y de que la semana pasada los sindicatos denunciasen tanto la opacidad de la empresa pública, como los intentos de la dirección por silenciar sus críticas. "El presidente de Correos ha ordenado ocultar los datos", llegó a decir José Manuel Sayagués, secretario general de UGT Correos, en una entrevista concedida a La Noche de Dieter en esRadio. "Desde hace 15 días, no ha querido que nadie filtrara ningún dato, ni sindicatos ni nadie, bajo amenaza de ser despedidos".

Tal y como comunicó el viernes la empresa pública, en total, 2,6 millones de españoles han solicitado el voto por correo de cara a las elecciones del próximo 23 de julio, lo que supone todo un récord histórico. La alta demanda era más que previsible, teniendo en cuenta que es la primera vez en la historia que unas generales se celebran en plena época estival. Sin embargo, las contrataciones de refuerzo llegaron demasiado tarde, tal y como han denunciado los sindicatos, lo que ha provocado un auténtico caos.

Según los datos que maneja CCOO, esta mañana tan solo habían depositado su voto un 61% de los electores que se habían decantado por esta modalidad, por lo que aún falta cerca de un millón de personas por votar. De ellas, 400.000 ya podrían hacerlo, porque ya tienen en su poder toda la documentación necesaria. Otras 300.000 no la tienen porque no se encontraban en su domicilio cuando el personal de Correos ha tratado de entregársela. En este caso, o bien harán un segundo intento este lunes o les dejarán un aviso -si es que no lo han hecho ya- para que acudan a la oficina a recogerla. El resto- otros 300.000 votantes- son a los que, como denuncian los sindicatos, ni siquiera se les habría intentado entregar todavía la documentación.