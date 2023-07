Continúa el escándalo en Correos: 300.000 personas recibirán sus papeletas fuera de plazo

A pesar del esfuerzo realizado en los últimos días por los trabajadores de Correos, la falta de previsión de sus máximos responsables hará finalmente que 300.000 papeletas se entreguen fuera de plazo. Así lo confirman a Libertad Digital fuentes sindicales de CCOO, que aseguran que tratarán de repartirlas entre lunes y martes. Sin embargo, el daño ya está hecho: todas ellas tenían que haber sido entregadas, de acuerdo con las fechas oficiales, antes de este domingo día 16, por lo que es probable que muchos ciudadanos hayan tenido que partir ya a sus destinos vacacionales y se queden sin ejercer su derecho al voto. Además, es importante tener en cuenta, que, en ningún caso, aquel que haya solicitado el voto por correo podrá votar en persona el 23-J, incluso aunque no le haya llegado a tiempo la documentación.

La revelación se produce después de que la semana pasada los sindicatos denunciasen tanto la opacidad de la empresa pública, como los intentos de la dirección por silenciar sus críticas. "El presidente de Correos ha ordenado ocultar los datos", llegó a decir José Manuel Sayagués, secretario general de UGT Correos, en una entrevista concedida a La Noche de Dieter en esRadio. "Desde hace 15 días, no ha querido que nadie filtrara ningún dato, ni sindicatos ni nadie, bajo amenaza de ser despedidos".

Las cifras desglosadas

Tal y como comunicó el viernes la empresa pública, en total, 2,6 millones de españoles han solicitado el voto por correo de cara a las elecciones del próximo 23 de julio, lo que supone todo un récord histórico. La alta demanda era más que previsible, teniendo en cuenta que es la primera vez en la historia que unas generales se celebran en plena época estival. Sin embargo, las contrataciones de refuerzo llegaron demasiado tarde, tal y como han denunciado los sindicatos, lo que ha provocado un auténtico caos.

Según los datos que maneja CCOO, esta mañana tan solo habían depositado su voto un 61% de los electores que se habían decantado por esta modalidad, por lo que aún falta cerca de un millón de personas por votar. De ellas, 400.000 ya podrían hacerlo, porque ya tienen en su poder toda la documentación necesaria. Otras 300.000 no la tienen porque no se encontraban en su domicilio cuando el personal de Correos ha tratado de entregársela. En este caso, o bien harán un segundo intento este lunes o les dejarán un aviso -si es que no lo han hecho ya- para que acudan a la oficina a recogerla. El resto- otros 300.000 votantes- son los que, como denuncian los sindicatos, estarían totalmente fuera de plazo.

Hasta cuándo se puede votar

Si todo sigue según lo previsto, una vez tengan en su poder todo lo necesario -papeletas y certificado de inscripción en el censo- los ciudadanos que hayan solicitado el voto por correo podrán ejercer su derecho al voto hasta este jueves día 20 de julio en cualquier oficina de España. La Junta Electoral ha descartado por ahora ampliar el plazo. Sin embargo, en anteriores elecciones ha apurado incluso hasta el viernes, por lo que ésta podría ser una posibilidad.

Aun así, el gran problema de este 23-J ha sido la entrega de documentación, ya que muchos ciudadanos hicieron sus cálculos para irse de vacaciones conforme a las fechas oficiales que establecían que ésta tenía que ser entregada antes del domingo 16 de julio, algo que no se ha cumplido.

Ante las graves denuncias de los sindicatos y el clamor ciudadano de quienes veían en riesgo su derecho a voto, Correos decidió este fin de semana ampliar horarios en el último momento, admitiendo el caos que la izquierda niega. Además de en Madrid y Barcelona, Correos se ha visto obligado a abrir todas sus oficinas en zonas costeras, donde se prevé una mayor afluencia, en horario de 9 a 21 horas el sábado y de 9 a 14 horas el domingo.