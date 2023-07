Vox levanta el veto a 'El País' después de cancelar una entrevista con ABC y vetar a Jiménez Losantos

Vox ha decidido levantar su veto a El País, en plena campaña electoral y cuando todas las encuestas recogen que podría perder un tercio de diputados, apenas unos días después de cancelar una entrevista con ABC y de vetar a La Mañana de Federico Jiménez Losantos, en esRadio.

El partido niega desde hace años el acceso a su sede nacional de la calle Bambú a diferentes medios de izquierdas como eldiario o público, además de medios de Prisa, como la Ser y El País, "porque demonizan al partido" y "manipulan su mensaje". Sin embargo, a sólo unos días para el 23-J, el diario de Prisa publica un reportaje con Santiago Abascal después de pasar un día entero con el líder de Vox en su caravana electoral.

Este tipo de formatos requieren de un mínimo de confianza entre el medio y el político ya que el periodista pasa muchas horas con el protagonista y puede acceder a información sensible que exige de un mínimo compromiso ético por parte del profesional para no saltarse los llamados off the record, declaraciones que se realizan fuera de micro que no se hacen para ser publicadas.

La decisión del partido, de acceder a ser protagonista del reportaje de El País, se produce apenas unos días después de cancelar una entrevista ya concertada con el diario de Vocento por confirmar una información con Vox sobre los pactos posteriores al 28-M que se han producido en pequeños ayuntamientos de España entre formaciones antagónicas.

En algunos casos, ediles de la formación de Abascal, en municipios de apenas 500 habitantes, facilitaron alcaldías del PSOE, lo que ha conllevado en la mayoría de casos la expulsión del partido. La mera intención de contrastar esta noticia provocó que Vox cancelara la entrevista ya concedida a ABC.

El veto a este medio

En el caso de La Mañana de Federico Jiménez Losantos, en esRadio, el partido dio orden expresa a todos sus cargos de no conceder ninguna entrevista a este programa. Santiago Abascal ha rechazado también acudir al programa, optando en su lugar por aparecer en medios antes vetados por el partido.

Preguntado por los vetos a ABC, El País, la Ser y el programa de Losantos durante un desayuno informativo en Europa Press, Abascal lo ha justificado asegurando que se producen porque "preferimos informar directamente a los españoles. Perder el tiempo en algunas entrevistas donde se nos va a manipular es perfectamente inútil. Es mucho mejor ir directamente a comunicarse con los españoles", ha dicho.