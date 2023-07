La desesperada campaña socialista no quiere dejar a nada ni nadie sin desacreditar con tal de arañar unos votos. Este martes las últimas víctimas han sido todos aquellos que critican al CIS de José Félix Tezanos y en especial el analista que lo hace… ¡en El País!

Y para ello los socialistas no han dudado en mandar un SMS a todos sus militantes en el que se les recomienda leer un artículo titulado "¿Por qué no hay que fiarse de un tal Llaneras y Cía?", en referencia a Kiko Llaneras, un periodista del periódico de Prisa que está especializado en análisis de datos y encuestas.

Para más descaro, el artículo está firmado por Óscar Iglesias, profesor de Sociología de la UNED y número dos de Tezanos en el CIS, organismo en el que según contó El Mundo ha obtenido una plaza de funcionario en una convocatoria pública en la que el número total de plazas ofertadas era… una.

Y por si esto no fuera suficiente, se ha publicado en la web de la Fundación Sistemas, que preside nada más y nada menos que el propio José Félix Tezanos. Como ven, todo queda en casa.

Se trata de una organización completamente vinculada al PSOE que se presenta a sí misma como "una Fundación sin ánimo de lucro de carácter privado, que fue constituida en Madrid en 1981". En su patronato encontramos, además de a Tezanos, a un grupo de conocidos cargos o excargos del PSOE, entre ellos a Félix Bolaños, Abel Caballero, María Jesús Montero, Cristina Narbona, Óscar Puente, Rafael Simancas o el propio autor del artículo, Óscar Iglesias.

Un artículo descabellado

El texto en sí es una colección bastante disparatada de inexactitudes, como por ejemplo decir que el CIS acierta casi siempre porque sus encuestas "han mostrado el partido político que ganaría las elecciones en 33 de los 35 procesos electorales que se han celebrado en España". Lo cierto es que todos sabemos y recordamos que los errores han sido continuos y gravísimos, los últimos en la reciente campaña de autonómicas y municipales: por ejemplo., le daba la victoria al PSOE por 2,3 puntos de ventaja y el ganador fue el PP con 3,4 puntos más que los socialistas.

En el colmo del delirio Óscar Iglesias presenta a los socialistas en el CIS como científicos víctimas del fanatismo – "a lo largo de los siglos los fanáticos siempre han perseguido la ciencia porque no cuadraba con sus dogmas"–, sugiere un desternillante paralelismo entre Galileo y Tezanos –"Pobre Galileo, no era de fiar porque decía una cosa distinta al poder, y al resto"–, y compara a sus críticos con los nazis: "Otros fanáticos, más recientemente, también recurrieron al amedrantamiento y al señalamiento de grupos o personas que no comulgaban con sus postulados como paso previo a quemar libros y a la violencia".

El larguísimo y bastante plúmbeo artículo es respuesta sobre todo a uno publicado por Kiko Llaneras y Borja Andrino en El País el pasado día cinco, pero además resume las razones que suele esgrimir el propio Tezanos para defender sus encuestas amañadas.

El texto apareció en la web de la Fundación Sistemas el pasado día 10, pero no ha sido hasta ahora que el PSOE lo ha enviado a todos sus militantes, después de las críticas de Pedro Sánchez a unas encuestas que de forma abrumadoramente mayoritaria pronostican su salida de Moncloa como el resultado final de estas elecciones.