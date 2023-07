Ferreras azuza a Feijóo con la foto de Marcial Dorado y le da un aviso para el debate

Alberto Núñez Feijóo puede acabar siendo el protagonista involuntario del debate a tres que se celebra hoy entre Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz. El presidente del PP se ausentará del enfrentamiento porque el PSOE ha rechazado que estén presentes sus potenciales socios de ERC, Bildu y el PNV. Una cita por la que esta mañana le ha preguntado Antonio Ferreras durante una entrevista en Al Rojo Vivo de laSexta.

"Ya sabe que dicen alguno de sus rivales que usted no acude esta noche porque también tiene miedo de dar explicaciones sobre su relación con el narco Marcial Dorado", le interpelaba el presentador, relacionando ambos asuntos sin que ninguno de ellos hubiera salido previamente a lo largo de la entrevista.

Ya se especuló durante el cara a cara de la semana pasada con que Sánchez podría recurrir a ese golpe bajo y exhibir la instantánea para atacar a Feijóo, algo que no hizo. De ahí que la pregunta de Ferreras resulte aún más llamativa, al poner de nuevo este asunto sobre la mesa a tan sólo unas horas de que se celebre el debate.

A pesar de su intento por poner nervioso a Feijóo, el candidato del PP respondía con educación e, incluso, esbozaba una sonrisa irónica al recordar que el PSOE lleva años intentando atacarle por este asunto en Galicia. "Llevo toda mi carrera política sobre esto asunto", decía Feijóo para reafirmarse en que "todas las explicaciones ya las ha dado en el Parlamento gallego", quejándose de que este asunto es "muy cansino".

El presentador no desistía y repreguntaba al líder del PP: "Sabe que hay gente que puede decir: el candidato del PP cuando tenía esa relación con Marcial Dorado, ¿sabía o no sabía que era un narcotraficante?". Feijóo respondía que "evidentemente no" porque "en aquél momento no tenía una acusación por ello", asegurando que antes no había Internet o Google para poder bucear en el historial de una persona.

"Comprenderá que en la quinta elección que me presento, las cuatro anteriores las gané con mayoría absoluta, volver otra vez con este asunto, allá ellos. Llevo 30 años conviviendo con esto y no me voy a preocupar con tres días de campaña que quedan ni me preocuparé en el futuro", remataba el candidato desmontando la estrategia de Ferreras que optaba por no insistir más sobre este asunto.

Durante la entrevista, Feijóo también ha explicado que ha rebajado el nivel de intensidad en la campaña porque le ha dado un tirón de espalda y padece lumbalgia, para lo que ya se está medicando, aunque ha dicho que no es grave y que "terminará la campaña".