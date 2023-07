"La derecha es solo derecha": nueva teoría de Zapatero al rescate de Sánchez

Tras su comentada intervención hablando del infinito y el todo en un mitin en el País Vasco, José Luis Rodríguez Zapatero, implicadísimo en este 23J, ha cargado contra el PP en un mitin en Salamanca en el que ha hablado de dónde está, en su opinión, el centro y dónde están los populares.

Para Zapatero, "el centro-derecha ya no existe, porque la derecha ya es sólo derecha" en alusión a los actuales dirigentes del Partido Popular, de quienes ha dicho que "estuvieron años buscando el centro político" y que "tuvieron que desesperar" y "dieron la vuelta, se fueron a la derecha y se salieron del mapa".

Mientras, para el ex presidente ahora "el centro es sólo centro izquierda, que es el Partido Socialista, que cubre un amplio espectro". "Por eso somos mayoritarios, no es que nosotros nos hayamos desplazado, no. Nosotros estamos donde siempre hemos estado, y es que la derecha se ha desplazado, y el centro lo han dejado huérfano", ha apostillado.

"El problema no es VOX, es el PP", ha añadido en unas palabras en las que ha manifestado que "VOx es la falsa liebre, es un truco, un ardid, un apéndice de la derecha, que se ha ido derechizando y derechizando".