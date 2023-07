La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que "lo normal" es que el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, "intente tener su propio gobierno": "Cualquiera lo querría".

Durante una buena parte de la entrevista, Ayuso se ha referido a las relaciones de PP y Vox y a la formación de un más que posible gobierno de coalición. La presidenta se ha mostrado prudente: "Las coaliciones que puedan salir a partir del lunes lo van a decidir los españoles en las urnas. No es lo mismo tener un gobierno con una proporción u otra. Sí que sé que cuando hemos tenido coaliciones, no sólo no ha sido el fin del mundo, sino que las cosas han ido bien". Aun así, ha subrayado que ella tuvo "un gobierno en coalición" que le generó "muchos problemas": "Se complica todo mucho. ¿Que a lo mejor hay que aceptar? Bien, me parece sensato, y hay que hacerlo sin aspavientos".

Por ello, "que Núñez Feijóo intente tener su propio gobierno es lo normal, cualquiera lo querría": "¿O es que Vox no ha ido a lo suyo durante la campaña? El debate del jueves me pareció innecesario. ¿Y que hizo Vox? Pues como en la moción de censura, fue a lo suyo. Lo que no se puede pedir es que Vox vaya a lo suyo y que el PP vaya a lo suyo y a lo de Vox".

Para rematar el tema, Ayuso ha dicho que le "parece loable" que "Núñez Feijóo aspire a su gobierno, como tengo yo el mío o Juanma Moreno, me parece loable", y ha pedido también no "romper puentes".

Confianza "absoluta" en Feijóo

Ayuso ha criticado a Sánchez por buscar el bloqueo y forzar una nueva convocatoria electoral: "Es instalar en la mente de los ciudadanos que tienen opciones, cuando no las tienen. La radiografía de lo que va a ocurrir el domingo nos la dieron las urnas en mayo". La presidenta de la CAM ha denunciado la campaña "bochornosa" de la izquierda contra Feijóo, aunque la considera inútil: "Esto va de que ciudadanos de izquierda y de derecha no soportan el lugar al que nos ha llevado el sanchismo, y mucha gente sensata nos dice: ‘Os voy a votar’".

Además, Ayuso ha elogiado al líder de su partido: "Siempre hemos tenido muy buena relación, y en los peores tiempos del PP, siempre me apoyó". La presidenta de la CAM ha dicho que ella y Feijóo se caen "muy bien" y que "nunca nos hemos tomado nada personal lo que han intentado fabricar desde Moncloa": "La confianza es absoluta".