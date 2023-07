Feijóo repasa en un minuto las mentiras más flagrantes de Sánchez durante esta legislatura

Alberto Núñez Feijóo se vuelca este último día de campaña en intentar movilizar a los votantes para que un exceso de confianza no les impida acudir a las urnas el próximo 23-J. Desde Málaga, el candidato del PP ha echado el resto para criticar a su principal adversario, Pedro Sánchez, en plena campaña de la izquierda para presentar al líder popular como un mentiroso.

Frente a sus simpatizantes y el presidente andaluz, Juanma Moreno, al que suele poner de ejemplo para defender su aspiración de lograr una mayoría absoluta, Feijóo ha repasado en apenas un minuto algunas de las afirmaciones más destacadas de Sánchez que después tiró por tierra él mismo con sus decisiones.

"No podré dormir si pacto con Podemos, no pactaré con los independentistas, no habrá indultos, no eliminaré el delito de sedición, no rebajaré el de malversación, no subiré los impuestos a las clases bajas, no pondré peajes en las autovías, la economía va como una moto, los precios han bajado en los supermercados, no ha cambiado nada con Marruecos, no colonizaré las instituciones con cargos afines y la Ley del sólo sí es sí no reducirá las penas a los violadores", ha dicho el líder del PP recordando las promesas de Sánchez.

Después de repasar sus declaraciones, Feijóo remataba asegurando que "no se puede mentir tanto" y "volver a pedir el voto". "¡Un poco de respeto por los españoles!", reclamaba indignado. El golpe propinado por el líder del PP se produce después de que el PSOE y Sumar le acusaran de ser un mentiroso por decir que su partido ha subido siempre las pensiones conforme al IPC, cuando las ha incrementado pero algunos años no lo hizo en base a ese indicativo.

Sánchez negó, sin embargo, durante el cara a cara en Atresmedia, que el Gobierno de Zapatero las hubiera congelado y acusó a los populares de haber votado en contra de revalorizarlas esta legislatura, en un cruce de declaraciones entre ambos partidos para intentar desprestigiar al adversario presentándole como un mentiroso. Una mochila que el candidato del PSOE ha arrastrado durante toda la campaña y que ha intentado justificar asegurando que sus mentiras o rectificaciones han sido "cambios de opinión".

Entre las últimas rectificaciones protagonizadas por el candidato socialista está la que se producía esta misma mañana al admitir que prometió a Bruselas cobrar por las autovías, desde el 1 de enero de 2024, para acceder a los fondos europeos. Algo que había negado tajantemente, acusando a la derecha de difundir bulos, y que matizaba durante la misma entrevista al afirmar que ahora ya no negocia esa medida. Sin embargo, no era capaz de asegurar que no vaya a tener que implementarse el próximo año.