La verdadera historia de Ramiro Santalices, el asesor pederasta al que Yolanda Díaz encubrió durante siete años

Entre discusiones económicas y preguntas sin respuesta sobre qué es una mujer, Santiago Abascal aprovechó el debate a tres de este jueves para recordarle a Yolanda Díaz su oscuro pasado encubriendo a un pederasta que trabajaba como asesor suyo en Galicia y que finalmente fue condenado a un año de prisión. "¿Por qué no habla usted de quién es Ramiro Santalices? —le espetó a la líder de Sumar, que bebía agua para pasar el mal trago—. Era un asesor suyo que fue denunciado por pederastia".

La candidata trató rápidamente de darle la vuelta a la tortilla: "Interpuse yo la denuncia", repitió una y otra vez, impidiendo que el líder de Vox pudiera aportar más detalles sobre el caso. "Usted lo encubrió durante años y echó a los que le habían denunciado", trataba de explicar Abascal, recordando que, después, incluso se lo llevó al Parlamento gallego cuando fue nombrada diputada autonómica por AGE (Alternativa Galega de Esquerda). "Está mintiendo", zanjó el tema Yolanda Díaz. Sin embargo, la hemeroteca demuestra que Abascal tenía razón.

Cuando en 2016 Ramiro Santalices fue finalmente detenido, la hoy candidata a la presidencia del Gobierno no tuvo más remedio que despedirle, pero lo cierto es que se pasó siete años encubriéndole, ya que, cuando en 2009 sus propios compañeros de partido le advirtieron por primera vez de que su asesor se dedicaba a compartir contenidos pedófilos desde el ordenador de su sede, no solo no les creyó, sino que incluso se encargó de purgarles, como ellos mismos han denunciado en distintas entrevistas concedidas desde entonces. "Ninguno entendemos cómo ella pudo callar", lamentaba Mercedes Salvatierra en El Mundo, acusando abiertamente a Yolanda Díaz de hacerle la vida imposible por denunciar a su asesor: "Yolanda me maltrató, me humilló y me acosó".

Páginas con contenido pedófilo

La historia se remonta al 2 de febrero de 2009. Aquel día, esta militante de IU de Ferrol se dio cuenta de que en el historial del ordenador de la sede había varias búsquedas de páginas con contenidos pedófilos. Compartió su inquietante hallazgo con otro compañero, José Loureiro, y de inmediato sospecharon de Santalices, ya que tenía la llave de la sede, vivía solo y se solía quedar en la oficina hasta altas horas de la madrugada, el momento en el que, según el historial, se habrían producido las mencionadas búsquedas.

Ambos denunciaron la situación a la cúpula local del partido, en la que se encontraba la propia Yolanda Díaz. Sin embargo, sus superiores no solo ignoraron lo sucedido, sino que terminaron expulsando a sus compañeros de IU. Es más, la propia Yolanda Díaz se encargó de presentar una denuncia en los juzgados, acusándoles de difamación: "Se ha tenido conocimiento de que desde fechas indeterminadas se están difundiendo falsas y graves acusaciones de hechos constitutivos de delito contra la organización política Izquierda Unida, afirmando falsamente que en el ordenador de la sede (...) existen archivos que pudieran estar relacionados con pornografía infantil".

Ascenso y detención

Santalices no solo no fue apartado e investigado, sino que, en 2012, fue ascendido a asesor de Alternativa Galega de Esquerda en el Parlamento autonómico, dentro de la cuota que IU tenía en aquella coalición electoral. La denuncia presentada finalmente en los juzgados por Salvatierra y Loureiro quedó archivada porque, aunque efectivamente se encontraron archivos claramente delictivos en el ordenador de la sede, no se pudo probar quién los había consumido. Sin embargo, años después los hechos vendrían a corroborar sus sospechas. En 2016, la Policía Nacional entró en el Parlamento gallego para detener al asesor de Yolanda Díaz por consumir y distribuir material pedófilo. Esta vez sí, Ramiro Santalices fue suspendido de militancia y despedido de su trabajo en la Cámara autonómica.

"Se perdieron siete años, en los que hubo mucho sufrimiento y hay responsables", denunciaba entonces José Loureiro en La Voz de Galicia. Aun así, Yolanda Díaz jamás ha hecho autocrítica de lo sucedido. Es más, a lo largo de esta campaña, no ha dudado en airear la fotografía que hace 30 años Núñez Feijóo se sacó con Marcial Dorado, que por aquel entonces ni siquiera se dedicaba al narcotráfico, mientras calla y miente cuando le preguntan por el inquietante encubrimiento de un pederasta por el que incluso la hoy candidata a la presidencia del Gobierno llegó a purgar a los compañeros que le advirtieron del hombre al que había contratado como asesor.