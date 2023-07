El pasado de Pedro Sánchez. Cuando un compañero del PSOE le dijo: "No eres tan guapo para ser tan gilipollas"

Carlos Cuesta arranca la entrevista recordando una frase del Fiscal General del Estado (1992-1994) Eligio Hernández: "el día que el Partido Socialista se dé cuenta de que lo que es bueno para España es bueno para el Partido Socialista habremos avanzado mucho". El director adjunto del grupo Libertad Digital acaba de publicar su primer libro, El gran impostor (La Esfera de los Libros, 2023), un ensayo sobre la turbia historia reciente del PSOE y el futuro de España. Asegura que Pedro Sánchez "es la mentira" y añade,

"su mandato es una mentira. Su tesis doctoral es mentira. Sus no pactos porque los niega, son mentira, tiene pactos con Bildu. No es cierto que esté peleando por las mujeres y la prueba más evidente es la evolución que están teniendo los delitos sexuales y los delitos machistas. No es cierto que esté protegiendo a la capa vulnerable, él se marcha y lo sabe perfectamente, con 100.0000 más de personas en vulnerabilidad severa. No es cierto que esté bajando los impuestos a las capas más bajas. De hecho el IRPF es uno de los impuestos que más ha subido bajo su mandato; ha subido dieciocho veces las cotizaciones sociales. Vive en una continua mentira".