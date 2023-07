Feijóo gana las elecciones pero se queda lejos de las expectativas y no suma mayoría con Vox

Alberto Núñez Feijóo no cumplió las expectativas. El PP auguró un resultado espectacular este 23-J, apoyado también en lo conseguido el pasado 28-M, pero se ha quedado muy lejos con 136 escaños, 14 más que el PSOE. Se trata de una victoria por la mínima frente a Pedro Sánchez con casi un 33% de votos, un punto más, insuficiente para poder gobernar con Vox, que se queda con 33 diputados. En total, la derecha logra 169 diputados, lejos de los 176 de la mayoría absoluta, al 98% escrutado.

El PP ha conseguido sumar 47 escaños más de los conseguidos en 2019, cuando se quedó con 89, pero saben muy amargos al quedarse cortos para asegurar un gobierno con los de Abascal. El PP se ha impuesto en casi todas las provincias salvo en las de Cataluña, el País Vasco, Navarra y Extremadura, que han sido claves en la victoria socialista. El PSOE gana también en Sevilla, feudo que perdió el pasado 28-M.

La derecha se encuentra inmersa en un estado de estupefacción al dar siempre por hecho la suma, pendientes sólo de conocer el equilibrio de fuerzas que arrojarían las urnas entre PP y Vox. Feijóo logra casi 8 millones de votos, que unidos a los 3 de Vox suponen 11 millones para el bloque de la derecha.

El presidente del PP ha proclamado que "intentará formar gobierno" y "liderará el diálogo parlamentario" para lograrlo. Pide encarecidamente "no volver a bloquear el país" y advierte del "desprestigio internacional" que supondría no dejar gobernar al candidato más votado. La situación actual retrotrae al año 2016, cuando Rajoy sumó 137 diputados, uno más que Feijóo, y los socialistas le permitieron gobernar después de que se hubieran repetido las elecciones por el "no es no" de Sánchez, que rechazó en todo momento abstenerse.

Situación de bloqueo

Por su parte, el PSOE suma 7,6 millones junto a los 3 de Sumar, ligeramente por debajo, lo que supone prácticamente un empate entre bloques que sólo podrían romper los partidos separatistas, incluido Bildu, si decidieran votar favor de la investidura de Pedro Sánchez, reeditando la mayoría Frankenstein que le hizo presidente después de la moción de censura contra el PP. En esta ocasión, sin embargo, sería la primera vez que un presidente fuera elegido por el Parlamento inmediatamente después de perder las elecciones.

Las elecciones generales suponen, por tanto, una enmienda a la aplastante victoria que logró la derecha en las municipales y autonómicas hace apenas dos meses, lo que ha dejado a toda España perpleja ante unos resultados completamente inesperados que no recogía ninguna encuesta. Se abre ahora un escenario de absoluta incertidumbre donde todos los escenarios están abiertos.