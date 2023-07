Júlia Calvet: "Nos están comiendo la cabeza con ideas banales para tenernos entretenidos"

Júlia Calvet (Barcelona, 2001) descabalgó del Othar separata mientras cursaba tercero de la ESO, motu proprio, cuando comprobó que, mirando allende TV3 y derivados, fuera de la caverna, o sea, en el resto de España, no reinaban orcos, nazis o sucedáneos unionistas de Freddy Krueger. La joven se crió en una familia independentista, estudió en un instituto independentista –aka "Fábrica de cuperos"–, se coció en un ecosistema independentista. Dijo no a una pila de cosas, pago el precio, y dijo sí a otras cosas a las que sigue diciendo sí. Se matriculó en Derecho en la Pompeu Fabra, conoció S’ha Acabat, se metió en la asociación y la lidera desde, "más o menos", como cuenta a LD, dos años. Plantan cara a la barbarie con la razón, la paz y la palabra. Muchas veces, sin la protección de policías o de guardias de seguridad. Alguna vez ha pensado la entrevistada: "A uno de estos se les va la mano, y hasta luego. Hasta luego". Conversamos en un local de la plaza de Santa Bárbara, en la capital del Reino.

P: Señora Calvet, ¿a qué dice "no"?

R: Ostras… Por desgracia, a pocas cosas. Digo no a lo que está al límite de algunos valores o principios que me pongo a mí misma. Intento, y digo "intento", que en este mundo es muy difícil, ser bastante íntegra. Sobre todo ahora, con mi edad. Si no, ya… (risas)

P: ¿Y a qué dice "sí"?

R: A todo aquello que creo que vaya a mejorar las cosas: nuestra asociación, la unidad de España… Digo sí a todas las actividades y acciones que vayan encaminadas a eso. Hay pocas veces que digamos no a esos temas. Siempre vamos al sí, al "cuantas más cosas, mejor".

P: En un momento de su vida, se cayó del caballo independentista.

R: Sí. Estaba en un instituto donde, prácticamente, todo el mundo votaba a la CUP. Una se acaba dando cuenta de lo que no hay que votar. Poco a poco, fui descubriendo que nos estaban mintiendo. Le dije a mi madre: "¿Tan mal estamos dentro de España que nos queremos ir de España?". Fue en tercero de la ESO. A partir de ahí, vi que eso era un negocio, que no era algo de base. No empezaba en el pueblo e iba hacia arriba: la cosa comenzaba arriba. Fui investigando y fui informándome, más allá de TV3, y empecé a desintoxicarme de ese mundo. De ese mundo de cuatro paredes que te aleja de la verdad. Y cuando vas por tu lado, cuando investigas tú sola y, ojo, a ambos lados, a ver qué me dicen unos y otros, construyes tu propio relato. El separatismo controla el poder institucional, el poder mediático… lo controla todo y, al fin y al cabo, sale lo que sale: muchos jóvenes que solamente saben predicar eso.

Julia Calvet, durante la entrevista.

P: Si yo le digo España, usted me dice…

R: ¡Viva! (Risas) He hecho un cambio tan radical… Mis padres ya están acostumbrados, me han visto muchas veces…

P: ¿Han amenazado con desheredarla?

R: Por suerte, no. A mi padre le molesta un poco más. De hecho, ha ido en listas de ERC en estas municipales. Lo he notado más por parte de mis amigos.

P: No serían tan amigos.

R: Exacto. Y me he quedado con algunos que piensan distinto: discutir con una persona que piensa lo mismo que tú no es tan gracioso ni tan interesante. Pero sí, hay mucha gente que ha decidido apartarse porque dicen que les oprimo, ¡para que veas!

P: Si le digo Cataluña…

R: ¡Viva Cataluña! España no se entiende sin Cataluña, es básico. España es la unión de todos sus pueblos, y Cataluña sin España y España sin Cataluña no serían lo mismo.

P: Y si le digo S’ha Acabat!…

R: ¡Uf, mucho trabajo! Llevo más o menos dos años al frente de S’ha Acabat y ya estaba de antes. Realmente, exige mucho trabajo y mucha valentía: no es fácil formar parte de esta asociación, te dicen "facha", "neonazi"… Para mí, es un orgullo formar parte de esta asociación. Realmente, es quien planta cara en Cataluña, sobre todo, en las universidades y en otros sitios donde hay muchos jóvenes radicales del separatismo. Hay un montón de jóvenes que te sorprenden, sí.

P: Igual la pregunta suena exagerada, pero viendo, desde Madrid, los quilombos violentísimos que forman esos radicales separatistas en las universidades catalanas cuando ustedes organizan un acto, ¿alguna vez ha temido por su vida?

R: Cuando estás en el follón, alguna vez he pensado: "A alguno de estos se les va la mano, y hasta luego. Hasta luego". Es verdad que están muy organizados. Y cuando estás en ese fregado, vas viendo cómo a uno se le está yendo la mano, cómo otro lo está controlando… ves el papel de cada uno. Son centenares de radicales y de personas a las que les da igual lo que pase porque, para ellos, tú eres un demonio. Y alguna vez lo he pensado: nos metemos en estos berenjenales por nuestras ideas, principios, valores y todo lo que quieras, pero al ser presidenta de la asociación, ves a un montón de gente de S’ha Acabat que está con ataques de ansiedad, que está llorando… No hace falta que pase nada más: la propia situación nos lleva a estar como a veces estamos. Y piensas: "La que se puede liar aquí, y dependiendo de que a estos no se les vaya la mano". Porque muchas veces no hay policía, no hay seguridad. Y también dependes de que tú estés calmado y de que no hagas nada: a cualquiera se le puede ir la mano en un momento de tensión.

Julia Calvet y Jesús F. Úbeda, durante la entrevista.

P: Ya le digo que yo no sé si aguantaría.

R: Yo, por ejemplo, que tengo mucho temperamento, pienso: "Todo lo que digas puede usarse en tu contra". Además, los medios que están ahí van a ver qué dices tú. Hay que tener mucho cuidado. Porque te sacan en plan: "La neonazi ha dicho esto". Estas cosas pasan. No muestran que la situación la están provocando ellos y tal y tal, y como digas una tontería, quedas bautizado de por vida.

P: ¿Tiene razón el presidente del Gobierno (la entrevista se hizo el 3 de julio) cuando dice que Cataluña está más sosegada, que la inflamación ha bajado?

R: Una cosa es lo que dice Sánchez y otra es la realidad, y lo que de verdad pasa es que no se están quemando las calles de Barcelona, pero sí que es verdad que están más silenciosos, y eso es más peligroso porque son los socios preferentes del Gobierno de España y están pactando cosas que dirigen el camino y el futuro de España. Antes, a lo mejor, estábamos los catalanes en peligro físico, las cosas se estaban yendo de madre. Te levantabas y pensabas: "Va a petar esto de verdad". Pensabas en que el conflicto iba a ir más allá. Pero llega hoy y dices: "Está más tranquilo todo aparentemente, pero pactan con el Gobierno de España y deciden el futuro del país".

P: Permítame pasar al cuestionario base. Plagiando a Pilatos, ¿qué es la verdad?

R: ¡Qué pregunta! No creo que exista la verdad absoluta, parto de esa base. Creo que la verdad se consigue con más investigación y contraponiendo ideas de ambos lados.

P: ¿La búsqueda de la verdad humaniza?

R: Sí, desde luego.

P: ¿Cotiza peor la verdad que la mentira?

R: Uff.. Puede ser. En la sociedad actual, en la que prima la inmediatez, los políticos o la gente prefiere hablar de mentiras, decir mentiras, porque saben que van a tener un rédito o un éxito más inmediato. Y creo que S’ha Acabat, en ese sentido, nos distinguimos por lo contrario. Si buscamos la verdad y le explicamos al ciudadano lo que ocurre, y no lo escondemos como si fuera un niño pequeño, se van a conseguir cosas a largo plazo, que es lo que, realmente, hay que buscar.

P: Leonard Cohen, en "Everybody Knows": "Todo el mundo sabe que el barco se está hundiendo, / todo el mundo sabe que el capitán mintió". En primer lugar, ¿el barco se está hundiendo?

R: A ver, creo que sí, pero porque viene una nueva era. Eso espero, o es lo que quiero pensar.

P: Desarrolle, por favor.

Julia Calvet, durante la entrevista.

R: Ha llegado un punto en el que esto tiene que petar. No sólo en España, sino a nivel mundial. No soy conspiranoica, pero creo que nos están metiendo muchas cosas en la cabeza, muchas preocupaciones que en nuestras sociedades avanzadas no tienen lugar. Al menos, no son las primordiales. Tú no puedes pensar en preocupaciones superficiales cuando, por ejemplo, eres joven, no tienes un trabajo digno o no puedes formar una familia. Si no podemos empezar con eso, ¿cómo vas a meterte en otras preocupaciones? Nos están comiendo la cabeza con ideas banales para tenernos entretenidos. También creo que la gente está despertando.

P: En segundo, ¿miente el capitán del barco?

R: Sí, desde luego. Porque interesa. Tener al ciudadano engañado con mentiras, y que los propios ciudadanos compren esas mentiras, es mejor que decir la verdad y no tener ese éxito inmediato.

P: ¿La verdad libera?

R: Sí. El ciudadano que busca la verdad o que busca contraponer las ideas es más libre. Decidir por ti mismo es la base de todo.

Julia Calvet, durante la entrevista.

P: ¿Se ha prostituido el significado del significante "libertad"? Es decir, de los creadores de "fascismo", "empatía", etcétera, ¿llega "libertad"?

R: Sí, y es una cosa que me da muchísima rabia: cómo palabras que tienen su significado se han ido utilizando en todos los términos. El término "fascista", que me lo han llamado tantas veces… Ve al DRAE o a cualquier diccionario y ponte a ver qué es ser fascista. "Comparamos acciones, comparamos ideales, y ya me dices tú quién es el fascista aquí". Me da mucha rabia cuando se cambian esos términos y se utilizan en ámbitos que no se debieran. Hay que respetar la esencia de cada palabra. Por eso, hay que tener en cuenta cuándo utilizamos la palabra "libertad". No sólo con esos que la utilizan y quieren controlar a la sociedad, sino también en mi lado, aunque no me guste hablar de lados: también pecamos de utilizar la palabra "libertad" en exceso.

P: ¿La libertad da vértigo?

R: Sí, pero es el que camino que tenemos que seguir para solucionar las cosas de verdad, y no caer en temas más banales o superficiales.

P: ¿Usted ha hecho o dicho siempre lo que ha querido?

R: No. Tienes que ver cómo actuar, pensar en cómo hacer una cosa… Hay veces que me gustaría ser más transparente, pero en estos mundos, sobre todo, en el mundo de la política, cuesta un poco.