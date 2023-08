La Guardia Civil no puede más. Faltan agentes, sus horas trabajadas superan las del resto de cuerpos policiales y sus sueldos y pensiones siguen sin equipararse a los de los Mossos. La asociación mayoritaria, JUCIL, ha denunciado esta situación con un agravante veraniego: "Desciende el número de guardias civiles en Tráfico y a la vez aumentan los accidentes y los delitos en las carreteras". Y, todo ello, mientras el Ministerio del Interior que comanda Fernando Grande-Marlaska vuelve a reventar los turnos de verano de los agentes a la caza de la multa en los desplazamientos de vacaciones de todos los españoles.

JUCIL "muestra su preocupación tras el último Informe del Fiscal de Seguridad Vial, que constata como 2022 fue el año con mayor número de infracciones y condenas, muy por encima de los peores años previos a la pandemia", señala la asociación. Y es que el número de siniestros sufridos por "los compañeros de la Agrupación de Tráfico aumentaron el 22% el año pasado, con un total de 382: La ‘fuerza presente’, o sea, el número de guardias civiles para vigilar las carreteras sigue en caída libre y el año pasado solamente había 7.992, con un descenso del 1,5% respecto del año 2021", afirma JUCIL.

Lo cierto es que las asociaciones de los guardias civiles llevan años denunciando la reducción de la plantilla de agentes de la Agrupación de Tráfico. Las cifras de la Fiscalía y las estadísticas de la Dirección General de la Guardia Civil ratifican esa preocupación: "El déficit de plantilla se acentúa en Tráfico, donde cada vez son menos los compañeros para patrullar las carreteras. Y, a pesar de todo, y lo aseguran los números, el año pasado los integrantes de este departamento trabajaron más que nunca para atender miles de accidentes o para perseguir el incremento de delitos registrado", señala JUCIL.

Menos agentes, más víctimas

Lo cierto es que Tráfico es el área con mayor siniestralidad laboral de la Guardia Civil con casi 350 fallecidos desde su fundación —en agosto de 1959—. "Las cifras oficiales aseguraban que el año pasado la unidad contaba con 8.528 agentes, pero las comparativas internas de 2021 y 2022 confirman una cifra inferior. Así, en 2021 se contabilizaron 8.044 guardias civiles en Tráfico. Un año después el número era de 7.922, con una caída del 1,5% en doce meses", explica el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño. "Se trata de una de las unidades que más bajas ha sufrido y donde menos se han repuesto", añade.

Y, pese a ello, de 2021 a 2022 han aumentado los atestados por accidente, que han pasado de 94.687 hasta 100.540. Han subido igualmente las horas de escolta y servicios de protección, pasando de 66.126 a 90.340 el año pasado, casi un tercio más. Y también han aumentado las horas de asistencia a juicios. "Y mientras, los ciudadanos lo que ven es cómo la cifra de víctimas mortales pasa de 852 a un total de 958, con 106 fallecidos más que el año anterior. O descubren que crece la cifra de accidentes con víctimas junto con la de los delitos contra la seguridad vial, que pasan de 21.614 en el año 2021 a los 24.363 del año pasado", destaca JUCIL.

Abuso de turnos

Desde la asociación de Guardia Civil señalan que "el día 27 de julio representantes de JUCIL se reunieron con el Excmo. Sr. General Jefe de la Agrupación de Tráfico, tratando diversos temas a tratar en la Orden del día expuestos por JUCIL". Y desde la asociación se insistió en el abuso de los turnos de los guardias: "Se le comunicó al General que la Agrupación de Tráfico no puede estar sin turnos y dependiendo de la voluntad buena, o menos buena del Jefe de Unidad que realice los cuadrantes, sin saber qué servicio tienes al mes siguiente y con constantes cambios en la planificación, hasta una semana antes del inicio del mes siguiente. Sin personal no hay turnos, sin turnos no hay personal, y mientras tanto la Agrupación se desangra". Se le mostraron "cuadrantes con cadencias de hasta 10 servicios seguidos con dobletes incluidos o con descansos mínimos en fines de semana (1 de cada 4 en verano). Se le expone que su plan de recuperación de personal debe pasar por instaurar unos turnos que permitan la conciliación familiar de los Guardias Civiles, teniendo en cuenta el descanso en fin de semana".

JUCIL concluyó en sus actas de aquella reunión que "el General Jefe de La Agrupación de Tráfico tiene mucha y buena voluntad en que la Agrupación resurja, pero sólo con eso no es suficiente". "Desde JUCIL insistimos en que debe dar un paso al frente, luchar por los Guardias Civiles que llevan años en la Agrupación, por los que acaben de llegar y por los posibles futuros; por una jornada laboral en concordancia con los tiempos actuales, con unos turnos lógicos sin dobletes que permitan la conciliación familiar de los Guardias Civiles, un aumento de la productividad O3, un reparto justo de la productividad O2 y de las posibles medallas, y un plan de servicios adecuados para cada especialidad".