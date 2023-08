Cristina Maiso, portavoz del PP en el Parlamento de La Rioja ha visitado Es la Mañana de Federico de esRadio y ha explicado los motivos que impulsaron al PP a derogar la Ley de Protección Animal autonómica. Fue el pasado 28 de julio cuando se produjo dicha derogación a iniciativa de los populares, ya que como ha explicado la portavoz, se trataba de una ley que "nació ya envuelta en polémica, llena de juicios de valor y sectarismo". Reconoce además, que una ley tan relevante y de tal calado no contaba "con el consenso necesario". Esta ley autonómica, según la popular, "carecía de seguridad jurídica" y sobre todo "no iba a llevar a cabo la finalidad para la que nació". Una derogación que como bien ha señalado fue propulsada por el PP en solitario puesto que, entre otras cosas, "no diferenciaba entre animales de compañía de caza, auxiliares de caza o de los ganaderos".

Cristina Maiso ha querido hacer referencia también a la "ley de Ione Belarra", Ley 07/2023, de protección de los derechos y bienestar de los animales que "nos guste más o menos está ahí" y considera que para crear una nueva para La Rioja se tendrá que hacer "respetando la ley básica del Estado". Para ello, ha querido enfatizar en lo necesario que es tener en cuenta "criterios técnicos y reales para los animales".

Y es que ahora, respecto a esa creación de una nueva ley, la portavoz ha explicado en esRadio que ya se está trabajando en ella, con una serie de puntos que se van a configurar y que contarán con "medidas de protección reales para los animales". Ante todo, ha enfatizado en la necesidad de hacer partícipes con su opinión y participación a "los sectores realmente interesados" y que "tienen algo que decir". Con esto se ha referido a los ganaderos, realeros, cazadores o veterinarios, que podrán aportar "el punto de vista científico". Ha destacado que en la anterior ley autonómica ya derogada, no se tuvo en cuenta a estos profesionales para la configuración de la misma. Reconoce que desde la Consejería ya están trabajando en ello para garantizar esa protección real.