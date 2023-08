Sumar abre la puerta a que un separatista presida el Congreso y no ve "obstáculo" legal a una amnistía a Puigdemont

El diputado electo de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha dejado entrever la posibilidad de que un miembro de ERC, Bildu o el PNV pueda presidir el Congreso. La idea ha partido del exportavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, y ha sido bien recibida por el hombre de confianza de Yolanda Díaz asegurando que es "respetable" y que "se tienen en cuenta".

"Estamos construyendo una alianza amplia y considero que ninguna propuesta está descartada", ha afirmado Santiago tras recoger sus credenciales en el Congreso. "Habrá que discutirlas colectivamente", ha añadido ante la prensa que le han preguntado por la propuesta de Echenique.

Enrique Santiago, que lidera la corriente del PCE dentro de Sumar, ha mostrado también su disposición a la amnistía al fugado Carles Puigdemont alegando que "expertos en materia constitucional" están asegurando que "no existe ningún obstáculo legal".

Dudas sobre el ofrecimiento de Vox

En la izquierda también se han pronunciado sobre el ofrecimiento del partido de Santiago Abascal, dispuesto a entregar sus votos a Feijóo pero sin entrar en el Gobierno. El movimiento de Vox deja en manos del PNV la hipotética investidura del candidato popular pero tanto en el PSOE como en Sumar creen que en la sede del PNV no se moverán de su respaldo a Pedro Sánchez.

Los socialistas han tratado de sembrar dudas sobre la oferta de Vox, "Señor Feijóo, abandone la impostura de querernos hacer creer que es una sorpresa el ofrecimiento de Vox", ha afirmado la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, que cree que es "fruto del acuerdo en reuniones secretas", en referencia al encuentro de Feijóo con Abascal hace ya dos semanas.

La diputada electa del PSOE por Ciudad Real ha recordado que ambos partidos ya han pactado su entrada en diversos gobiernos autonómicos y ayuntamientos y ha puesto en duda que, al final, Vox no hiciese lo mismo en un Ejecutivo nacional.

Desde Sumar, Enrique Santiago, ha asegurado que "la derecha no tiene mayoría para gobernar por mucho que se ofrezca el señor Abascal al señor Feijóo" y ha reiterado que no tienen suficientes escaños". Santiago también se ha despachado contra Vox asegurando que "no es un partido constitucionalista", amparándose en su propuesta para reformar el artículo 8.