La gobernabilidad de Ceuta sigue en el aire tras el cordón sanitario del PSOE, que vetó la semana pasada cualquier acuerdo con el PP en la ciudad. Y Vox, con sus cinco representantes en Ceuta, tampoco está dispuesto a dar su apoyo al actual presidente, el popular Juan Jesús Vivas, al que acusan de "engañar y mentir" y de provocar una "permanente crisis de gobernabilidad".

En un comunicado, el presidente de Vox en Ceuta y portavoz de su grupo en la Asamblea, Juan Sergio Redondo, se ha referido a la situación producida en la ciudad a raíz de que el PSOE dejara claro el pasado viernes que no pensaba pactar con el PP para garantizar una mayoría para gobernar en Ceuta.

El líder de Vox ha dicho que hoy por hoy Juan Vivas "se ve en la obligación de comulgar con ruedas de molino y tragar con los cachorros de Sánchez y una suerte de islamistas radicales blanqueados bajo la etiqueta de localismo progresista, pero hay un responsable de esta permanente crisis de gobernabilidad en la que vive Ceuta y ese es Vivas".

Mano tendida al PP

Redondo ha considerado que su partido no va a negarse a tender su mano "pero nunca para un tipo que, como Vivas, tan acostumbrado está a pisotear la dignidad y el respeto de quienes desde la buena fe y el patriotismo ingenuamente se la tienden". Una mano tendida al PP para que el Ejecutivo local en minoría "no dependa de los cachorros de Sánchez y de una suerte de islamistas radicales blanqueados bajo la etiqueta de localismo progresista" siempre y cuando el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, no forme parte de la ecuación.

"La actual inestabilidad política está directamente promovida por Juan Vivas ya que en su visión de Ceuta sólo cabe un modelo político, el suyo, antiguo y trasnochado", ha afirmado. Según Redondo, en el equipo de gobierno de Ceuta hay "personas decentes y bienintencionadas" cuyos referentes "quizá sean otros líderes del PP como Azcón, Mañueco o Mazón". "Hoy por hoy, Vivas es su verdadera rémora", ha censurado.

Juan Sergio Redondo ha advertido que su actitud ha llevado a la ciudad "al bloqueo, al estancamiento, al ridículo nacional y a una crisis permanente de gobernabilidad en la que mientras Vivas se aferre al sillón difícilmente se podrá salir".

Para esta formación, "esa incapacidad política contrasta con su indudable habilidad para el engaño y la mentira con la que garantiza su supervivencia", ha afirmado antes de señalar que en la pasada Legislatura Vox fue "utilizado" por Juan Vivas durante el primer año de mandado.