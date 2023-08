Según adelanta Fernando Lázaro en El Mundo, Iván Espinosa de los Monteros abandona Vox y la política. El hasta ahora portavoz parlamentario del partido que preside Santiago Abascal tomaría esta decisión después de los malos resultados electorales y también por su alejamiento con el resto de la dirección del partido, de la que él mismo formaba parte casi desde los primeros momentos y mucho antes de que la formación empezase a lograr representación institucional.

Siempre según el relato de El Mundo, en los últimos tiempos Espinosa de los Monteros no estaba de acuerdo con la línea política de sus compañeros de partido y también personalmente se había distanciado, por ejemplo, de Santiago Abascal, con el que llevaría más de dos meses sin hablar directamente y comunicándose sólo a través de mensajes.

El propio Espinosa de los Monteros ha convocado una rueda de presa esta mañana a las 12 en la que va a explicar los pormenores de su decisión.

Desencantado

Fuentes citadas por el diario de Unidad Editorial destacan que el hasta ahora portavoz de Vox se mostraba desencantado por las decisiones tomadas por el partido en los últimos tiempos, alejándose de una línea más posibilista y también porque corrientes religiosas estaban cobrando cada vez más peso dentro de la formación.

Así mismo, también habría mostrado su malestar por la confección de las listas electorales, que había dejado fuera del Congreso a destacados diputados de Vox, considerados parte del ala más liberal del partido.

Sobre esto último, precisamente, Fuentes internas del partido lamentan la noticia en conversación con Libertad Digital. Algunos se enteraban por la prensa de la decisión de Espinosa de los Monteros y lo calificaban de una muy mala noticia. En cuanto al señalamiento del ala liberal, estas fuentes no lo perciben pero, en cualquier caso, no lo compartirían: "Hay que ensanchar el cauce y crecer, no estrecharnos ideológicamente".

Un histórico del partido

Espinosa de los Monteros fue uno de los fundadores de Vox cuando nació el partido hace diez años. En este tiempo ha ocupado el cargo de Secretario General, hasta octubre de 2016, y también el de Vicesecretario de Relaciones Internacionales.

En las elecciones europeas de 2014, la primera convocatoria a la que acudía el nuevo partido, fue número de de la lista electoral de Vox, sólo por detrás de Alejo Vidal-Quadras. En marzo de 2019 fue elegido diputado al presentarse como número tres de la lista al Congreso por Madrid. Desde 2019, ha ejercido de portavoz del Grupo Parlamentario en el parlamento.

La noticia de su salida del partido se produce sólo dos días después de que Santiago Abascal anunciase que Vox daría sus votos a Alberto Núñez Feijóo en una hipotética investidura sin demandar a cambio una entrada en el Gobierno.

Espinosa de los Monteros no recogerá su acta de diputado, por lo que sería sustituido en el Congreso por Juan Luis Steegman, uno de los nombres más destacados de Vox durante esta legislatura y uno de los nombres importantes que se habían quedado fuera del parlamento.

Buxadé: "No voy a hacer ningún comentario"

El vicepresidente de Vox y portavoz del partido, Jorge Buxadé, se encontraba en una entrevista en la cadena Cope en el momento en el que ha saltado la noticia que, según ha asegurado, le pillaba por sorpresa.

"No voy a hacer ningún comentario", ha dicho, explicando que si el propio Espinosa de los Monteros "ha convocado una rueda de prensa esperemos lo que diga él". Buxadé lo ha calificado de "gran parlamentario" y "un compañero y un amigo", además de "la historia, el presente y el futuro de Vox".

La complicada situación de Rocío Monasterio

Uno de los matices importantes de esta crisis es cómo podría afectar la salida de Iván Espinosa de los Monteros a su esposa y portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, algo que por el momento es difícil evaluar.

Los resultados electorales de Monasterio en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo tampoco fueron buenos: perdió 3 escaños y más de 100.000 votos con respecto a las autonómicas de 2021 y Vox no consiguió ser determinante para que el PP de Isabel Díaz Ayuso mantuviera la presidencia de la Comunidad de Madrid.

La propia Monasterio se habría quedado relegada al ámbito autonómico tras intentar dar el salto a la política nacional según algunos medios, que enmarcaron esta situación en el retroceso que la facción liberal estaría teniendo dentro del partido.