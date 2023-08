Rubén Manso, el exdiputado de Vox que advirtió: "Todos los partidos tienden al estalinismo, incluido el mío"

A finales del mes de junio Rubén Manso, inspector del Banco de España en excedencia y ex diputado de Vox visitó el podcast de Libertad Digital ‘Economía para quedarte sin amigos’. Unos días antes la dirección de Vox había decidido excluirle de las listas a las elecciones generales del pasado 23 de julio. Manso no fue el único. Libertad Digital publicaba la noticia: Vox prescinde de los liberales Víctor Sánchez del Real y Rubén Manso en las listas del Congreso, ex diputados por Badajoz y por Málaga. Tras las elecciones también se quedó en el camino otro nombre del ala liberal, el exdiputado por Granada Francisco José Contreras. El abandono de Iván Espinosa de los Monteros, este martes 8 de agosto, apuntala la comentada crisis entre buxadistas y liberales.

A la pregunta de qué había pasado para su inesperada exclusión de las listas venía a decir que Vox es un partido como los demás, "los partidos políticos tienden al estalinismo, todos. Eso sí, lo he visto". Rubén, que "quería repetir", añadía "tampoco vamos a pedir explicaciones ni nada, porque esto no es una relación laboral, esto es una cuestión de confianza y en las cuestiones de confianza no se pregunta, no pasa nada".

Más adelante añade "las disciplinas de partido exigen lógicamente gente con menos criterio y menos formación. Se renuncia a los mejores".

Sobre Kiko Méndez Monasterio, periodista y principal asesor político de Vox, decía "no sé qué es pero pinta mucho". Sobre el veto a algunos medios de comunicación apunta que aunque al principio "no fue un error", por los furibundos ataques continuados de grupos mediáticos, "hay que saber parar eso".

Manso ve a Santiago Abascal como "un tipo que en la cercanía, en una entrevista, te va a ganar, es el yerno que yo querría para mi hija"; ves "que no es Mussolini, que Santiago no está en el monte, que es un tipo encantador, humilde, con un pasado", se refería a su condición de víctima del terrorismos. Y aconsejaba "muévelo, acepta todas las entrevistas en el medio más hostil porque Santiago además tiene templanza".