Ayuso desenmascara a Sánchez: si no va a dar la independencia a Cataluña, "¿a qué viene todo esto?"

A sólo dos días de la constitución de las Cortes, se celebra en Madrid y en buena parte de España la fiesta de la Virgen de la Paloma, muy tradicional en la capital y que ha contado, como todo los años, con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid y también del alcalde de la ciudad José Luis Martínez-Almeida.

Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado para criticar la "subasta" en la que Pedro Sánchez y el PSOE están entrando para lograr el apoyo de los separatistas a una nueva investidura, lo que ha denominado un "mercado de intereses" del presidente.

Según la popular en política "se está para defender principios, pero Sánchez está haciendo una política de mercado de intereses sin ningún principio ni respeto por la soberanía nacional ni el Estado de derecho, ni por la igualdad de todos los españoles ante la ley".

"Nadie está pensando en España"

Ayuso ha destacado que mientras Bildu exige la anexión de Navarra y los separatistas catalanes piden avances hacia la independencia ni unos ni otros hablan "de cómo bajar el paro, no les veo pelear para ver quién construye más vivienda, quién va a trabajar por la España rural, por los problemas de natalidad... Nadie está pensando en España".

En este sentido, ha exigido a Pedro Sánchez, que responda "sí o no" a cuestiones como la independencia de Cataluña, del País Vasco y de Navarra. "Si es que no, ¿a qué viene todo esto? ¿Porque se está alimentando este camino a ningún lugar?".

Y ha seguido preguntando: "¿Se va a decidir al final que haya un referéndum de autodeterminación en Cataluña, sí o no? ¿Se va a conceder la amnistía a todos los presos condenados por el golpe de Estado en Cataluña, sí o no? ¿Se va a condonar la deuda que han generado los independentistas de más de 70.000 millones de euros a costa del esfuerzo de todos los españoles, sí o no? ¿Va a violentar el Congreso de los Diputados su Reglamento para que Esquerra pueda tener grupo propio cuando no le corresponde?".

Del mismo modo, la presidenta de Madrid ha criticado que "la soberanía de todos los españoles, el futuro de España, lo de todos" se negocien en conversaciones privadas e incluso secretas.

Finalmente, ha subrayado que precisamente ante esta situación el PP, "tiene un papel fundamental y prioritario, no solo en la Cámara Baja sino también en la Alta donde, con mayoría absoluta, va a poder hacer frente a todos estos disparates".