Exconcejal y experta en estudios de género: la "amiga y compañera" que Díaz ha colocado de portavoz de Sumar

Marta Irene Lois González (Vigo, 1969), más conocida como Marta Lois, se estrenaba este lunes como portavoz parlamentaria de Sumar, confiando en que el partido liderado por Yolanda Díaz tenga un "papel importante" en la Mesa del Congreso y apelando a acabar con un "ruido innecesario" en las negociaciones para formar Gobierno. Su entorno destaca de ella su capacidad para buscar consensos, algo que no comparten sus detractores. Sin embargo, no le quedará más remedio que buscarlos, habida cuenta del escenario salido de las urnas y de la amalgama de partidos e intereses que conforman su propia coalición.

Aunque para la inmensa mayoría de los ciudadanos la diputada por La Coruña es una gran desconocida, lo cierto es que Lois lleva siendo la presidenta de Sumar desde su fundación como asociación ciudadana. Doctora en Ciencias Políticas y profesora universitaria experta en estudios de género, su única experiencia como gestora pública se limita, sin embargo, a su etapa como concejala de Igualdad, Desarrollo Económico y Turismo en Santiago de Compostela entre 2015 y 2019. Precisamente a dicho periodo se remonta su primer encontronazo con el entonces presidente de la Xunta, y hoy candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, concretamente, a cuenta de la tasa turística que la escudera de Yolanda Díaz pretendía imponer en la ciudad.

La líder de Sumar la conoció en Galicia cuando eran estudiantes y, desde entonces, no se han separado. No en vano, en diferentes entrevistas, Lois ha presumido de "la relación personal y la confianza" que ambas mantienen después de muchos años. "Yolanda, amiga y compañera de la que me siento tan orgullosa, con la que compartí tantas alegrías y momentos de compromisos políticos durante nuestra vida", la ensalzaba públicamente cuando tomaba la palabra en el arranque de campaña de Sumar el pasado mes de julio.

Su trayectoria política

A pesar de la responsabilidad que Lois ostentará a partir de ahora, su trayectoria pública no es precisamente amplia. Centrada en su labor como docente, su primera incursión política no llegó hasta 2015. Por aquel entonces, la gallega decidió dar un paso al frente y formar parte de las listas de Compostela Abierta, una coalición de partidos de izquierdas avalada por Podemos, que se convirtió en la lista más votada, logrando gobernar Santiago en solitario.

Lois se convertía así en concejala de Igualdad, Desarrollo Económico y Turismo, puesto desde que el que defendió la imposición de una tasa turística a las pernoctaciones, además de limitar el alquiler vacacional en la ciudad, especialmente en el entorno de la Catedral, en el marco de una estrategia de "turismo sostenible", defendida también por Podemos y sus confluencias en otros tantos lugares de España. La corporación municipal llegó incluso a encargar un informe para defender la implantación de dicha tasa. Sin embargo, el presidente de la Xunta y hoy líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se opuso frontalmente a la medida.

Después de cuatro años de Gobierno municipal, Compostela Abierta terminó hundiéndose en las siguientes elecciones, pasando a ser tercera fuerza política en 2019. La debacle hizo que su líder, Martiño Noriega, se replantease su futuro y, finalmente, tras un segundo mazazo en las autonómicas de 2020 optó por renunciar a su acta de concejal. De esta forma, Marta Lois heredó el puesto de portavoz municipal, un cargo que abandonó en 2022, precisamente cuando ya estaba involucrada en el "proceso de escucha" de Sumar, donde meses antes había sido nombrada "portavoz de Cuidados".

Su faceta universitaria

Paralelamente, la hoy escudera de Yolanda Díaz siempre ha mantenido su vinculación con la Universidad de Santiago de Compostela, donde sigue constando como profesora. Tal y como se puede comprobar en su página web, Lois continúa apareciendo como titular para el próximo curso de dos asignaturas introductorias de Ciencia Política de primer curso y de otras dos de tercero: Gobierno local y Teoría Política. Además, también se la incluye entre el profesorado del Máster de Gobierno Local y Políticas Públicas Innovadoras del mismo centro y en el de Dirección Pública y Liderazgo Institucional de la Universidad de Vigo.

A lo largo de su carrera, ha realizado diversas estancias en las universidades de Essex, Georgetown y Chicago y ha centrado sus líneas de investigación en estudios de género, identidades y políticas públicas de igualdad. No en vano, ha participado como Investigadora principal en proyectos financiados por el Plan Nacional de I+D y el Instituto de la Mujer. Entre otros, ha sido coautora del libro Género y política: nuevas líneas de análisis ante la cuarta ola feminista, publicado en 2022 por la editorial Tirant lo Blanch, y ha sido la responsable de la traducción del clásico de Mary Wollstonecraft Vindicación de los derechos de la mujer para varias editoriales.