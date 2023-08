Junts teatraliza si votar a favor de Armengol o dar un toque a Sánchez para encarecer aún más la investidura

La consigna en Junts per Catalunya (JxCat) es agotar todas las vías y estirar la goma de la negociación de cara a la investidura de Pedro Sánchez. El último mensaje de Puigdemont, el alusivo a los "hechos comprobables" también apuntaba que Mesa e investidura son cuestiones distintas, pero si bien en Junts tienen la sartén por el mango y presumen de ello, valoran la posibilidad de que un voto contrario a la candidata socialista a presidir la Mesa, la expresidenta balear Francina Armengol, lleve a Sánchez a tirar la toalla y facilitar la repetición de las elecciones. Esa es una de las pocas cartas que exhiben los negociadores designados por el presidente del Gobierno en funciones para forzar el apoyo de los siete diputados de Puigdemont en la Mesa del Congreso.

A los efectos de teatralizar la decisión, el partido separatista ha convocado una ejecutiva telemática dos horas antes del comienzo de la sesión de apertura de la XV legislatura en el Congreso de los Diputados. La cita está agendada para este mismo jueves a las ocho de la mañana y se prevé que dure hasta las diez menos cuarto, es decir, pocos minutos antes de que arranque el pleno.

Entre los citados, la presidenta del partido, Laura Borràs, el secretario general y convocante formal, Jordi Turull, la cabeza de lista en el Congreso, Miriam Nogueras, los vicepresidentes de la formación, Anna Erra (presidenta además del Parlament) Josep Rius, Aurora Madaula, Jordi Fàbrega, el propio Puigdemont en calidad de fundador de partido, así como una veintena de dirigentes entre los que se encuentran Albert Batet, portavoz en la cámara catalana, Marta Madrenas, diputada y excaldesa de Gerona, Aleix Sarri, Violant Cervera o Jaume Giró, uno de los pocos miembros partidarios de pactar con el PSOE sin forzar las exigencias.

Una decisión cocida en Waterloo

Sin embargo, la decisión se cuece en Waterloo y en el seno del núcleo duro de Puigdemont, en el que destacan Borràs, partidaria de la confrontación, Turull, discreto sobre sus posiciones, y otros personajes no directamente vinculados al partido, como el jefe de gabinete de Puigdemont como expresidente de la Generalidad y amigo personal del fugado, Josep Lluís Alay. De modo que no se espera un debate especialmente intenso en la reunión telemática sino, más bien, una explicación por parte de Puigdemont del sentido de voto de los diputados en Madrid comandados por Miriam Nogueras, quien no ha deslizado ningún comentario sobre sus contactos con los socialistas Rafael Simancas y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, relativos a la configuración del órgano rector del Congreso.

En un contexto de secretismo y en el que se da por descontado que Puigdemont tiene la última palabra, en el PSOE confían en que se imponga la "cordura" y el prófugo no haga embarrancar las negociaciones para la investidura a las primeras de cambio con una abstención que daría la Mesa del Congreso al PP, un detalle no menor puesto que dificultaría en extremo el procedimiento sanchista de gobernar por decreto.

En cuanto a ERC, el partido del desaparecido Oriol Junqueras, sufre las consecuencias de una táctica de Junts que ha acaparado todos los focos sobre la residencia de Puigdemont en Waterloo.