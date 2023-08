Abascal rechaza que haya facciones en Vox y advierte a los críticos: "Quienes siembren discordia no tienen cabida"

Santiago Abascal ha respondido, por primera vez, a las salidas que se han producido dentro de Vox en los últimos meses, algunas de ellas antes del decepcionante resultado electoral obtenido el pasado 23-J que les hizo perder 650.000 votos y 19 diputados. "En Vox no hay debate ideológico, siento pincharles el globo, no hay familias ni facciones", ha dicho ante las críticas vertidas por exdiputados como Víctor Sánchez del Real o Rubén Manso, excluidos de las listas al Congreso, advirtiendo de que "los que quieran sembrar división y discordia, o apuesten por los personalismos, evidentemente no tienen cabida en Vox".

"Siempre hay gente que no está satisfecha cuando no tiene un acta, pero es algo que ocurre en todos los partidos", ha asegurando en una rueda de prensa en el Congreso, después de entregar sus credenciales como diputado, tras las discrepancias manifestadas por ambos, antes y después de las generales. Sánchez del Real reclamó públicamente "volver a los orígenes" del partido mientras Manso aseguró que "todos los partidos tienden al estalinismo, incluido el mío". Palabras que, a juzgar por la respuesta del líder de Vox, no han caído nada bien en las filas del partido.

Según ha asegurado Abascal no hay división interna y achaba, de nuevo, a los medios de comunicación la visión que se está dando del partido. "He leído todo tipo de cosas, que se habla de facciones liberales, nacionalcatólicas, falangistas, incluso preconconciliares", ha dicho, para quejarse a continuación de que "no sabe con qué se va a desayunar cada mañana". "Me gustaría ver en esas informaciones un asunto programático en el que un dirigente de Vox haya mostrado discrepancias", remataba.

Después de rechazar la existencia de diferentes familias dentro del partido, Abascal ha dicho que en Vox "cabe todo el mundo que quiera defender la unidad nacional, la libertad económica, las fronteras, la soberanía energética"..., repasando algunos de las propuestas más destacadas de su programa electoral.

La salida de Espinosa

Palabras muy distintas a las que ha dedicado a su exportavoz parlamentario, Iván Espinosa, cuya salida ha desvinculado por completo con temas políticos, reiterando que se debe a razones familiares y personales". "Le agradezco su contribución como portavoz, como secretario general y la contribución a Vox", ha dicho, asegurando que el partido "pierde un gran portavoz pero gana una gran portavoz con Pepa Millán", que fue senadora durante la anterior legislatura y a la que ha elogiado por sus interpelaciones a Pedro Sánchez en la Cámara Alta. A la salida de Espinosa le siguió la renuncia del doctor Juan Luis Steegmann a recoger el acta que le correspondía.

Abascal también ha confirmado que "existen negociaciones con el PP" para la configuración de la Mesa del Congreso que tendrá lugar mañana, durante la constitución de las Cortes, y que sus exigencias pasan por tener un representante en este órgano, dado que son la tercera fuerza política y tienen tres millones de votantes. En todo caso ha rechazado un apoyo cruzado al PNV, aunque ha dicho que "Vox no será obstáculo" y no impedirá que el PP pueda negociar por su lado con los independentistas.

Alberto Núñez Feijóo no ha desvelado todavía quiénes son sus candidatos para presidir tanto el Congreso como el Senado. De salir elegida la candidata del PSOE, Francina Armengol, la legislatura se prevé aún más tensa para los de Vox que la anterior legislatura, dado que han presentado varias querellas contra ella por el caso de abuso a menores tuteladas en Baleares que se produjo cuando presidía el gobierno de las islas.