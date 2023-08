El diputado del PP por Navarra Sergio Sayas ha declarado este miércoles en Es la mañana de Federico de esRadio que la presidenta de la citada región, la socialista María Chivite, "le ha entregado el mando a distancia a Bildu para hacer la política en Navarra": "Eso no es un pacto progresista: es un pacto abertzale. Hace de Navarra una comunidad más abertzale, no más progresista".

Chivite fue investida presidenta con la abstención de los proetarras en la segunda votación. Según Sayas, "el precio que ha sacado Bildu del PSOE es el blanqueamiento y el olvido". "Ya hay mucha gente que los ve como un partido progresista, no como un partido antidemocrático. En Navarra, Bildu ya tenía fuerza, pero no podía pactar porque había unas líneas democráticas mínimas; ahora, el PSOE ya no tiene ninguna línea mínima, sólo buscan el poder".

Sostiene el exdiputado de UPN que "Navarra no ha cambiado sociológicamente", y que "quien ha cambiado en Navarra es el PSOE". Apunta que "UPN no quiso ir en un acuerdo con el PP, y eso hacía que el PSOE fuera la primera fuerza de Navarra y facilitaba que la segunda fuerza fuera Bildu, pero si sumamos los votos de UPN y PP, la primera fuerza hubiera sido de centro-derecha". En su opinión, en la autonomía se ha producido una "regresión ética y democrática" acompañada de un "deterioro económico y social". "La Navarra de hoy no tiene nada que ver con la Navarra de progreso que llegamos a conocer", ha añadido.

El diputado popular ha dicho que el hecho de que Chivite le entregue "el mando a distancia a Bildu para hacer la política en Navarra" no se puede describir como "un pacto progresista: es un pacto abertzale. Hace de Navarra una comunidad más abertzale, no más progresista", y ha lamentado que se haga del euskera "un arma de construcción nacional" y el "ataque a la libertad educativa" pactado: "Ellos sólo quieren un modelo educativo, el suyo, para adoctrinar en las aulas. Y ese es el camino que tenemos que frenar en Navarra".

Finalmente, con respecto a Pedro Sánchez, ha señalado que "no puede dar más muestras de que a él no le importa Navarra, no le importa España: sólo le importa el poder, y llegar al poder como sea. Con ese PSOE que ya no es socialista, sino sanchista, no hay ningún acuerdo posible".