Detenido por violencia de género el exalcalde y actual portavoz del PSOE en la localidad cacereña de Torrejoncillo

Ricardo Rodrigo, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Torrejoncillo (Cáceres) y exalcalde de esta localidad, se ha visto obligado a renunciar a su acta de concejal y a solicitar la baja de militancia del partido tras ser denunciado por violencia de género. Los hechos habrían ocurrido en la noche del 10 al 11 de agosto durante las fiestas de la localidad, en el interior del local de una peña y en presencia de varios testigos.

Según han confirmado fuentes socialistas, el político fue detenido un día después por la Guardia Civil tras la interposición de una denuncia, lo que le llevó a renunciar a todos sus cargos -incluida su presidencia de la Asociación para el Desarrollo del Valle de Alagón- y a solicitar la baja como militante. Tras salir a la luz el caso, el PSOE ha recordado su "total condena y rechazo a cualquier tipo de violencia machista, ejerza quien la ejerza", y ha mostrado "firme compromiso" en la lucha contra esta lacra.

Rodrigo, por su parte, ha eludido pronunciarse sobre lo sucedido, pero ha reiterado su compromiso con las normas que establece el partido. "En cuanto ha pasado el suceso, dimití de todos los cargos, tal y como marca nuestro código ético. Los demás temas habrá que resolverlos a través de nuestros abogados--ha explicado al diario HOY-. He hecho lo que marca el partido desde el primer momento para no dañar lo que yo defiendo como representante que he sido".

El socialista ganó las elecciones de 2019 por mayoría absoluta, tras lo que se hizo con la alcaldía de la localidad. Sin embargo, en los comicios del pasado 28-M perdió el bastón de mando tras la incontestable victoria del PP. Desde entonces, ejercía como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Torrejoncillo.