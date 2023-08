ERC advierte a Sánchez de que la amnistía es una "línea roja" si quiere sus votos para la investidura

La batalla de la Mesa del Congreso librada entre ERC y Junts per Catalunya (JxCat) se ha saldado con el triunfo aparente de los republicanos, que un día después de la constitución del Congreso vuelven a la carga con la exigencia de una amnistía para todos los condenados y encausados pendientes de juicio por delitos relativos al denominado Procés. Tras semanas de máximo protagonismo mediático de Junts y particularmente de su negociador en jefe, Carles Puigdemont, los republicanos han volteado la situación. Las arengas en la red social X del expresidente catalán prófugo han resultado contraproducentes mientras que ERC ha forzado al PSOE a hablar de la impunidad judicial de todos los independentistas bajo la fórmula de la amnistía, que los socialistas prefieren llamar "desjudicialización" del Procés.

Este mismo viernes y en plena resaca política, la portavoz de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, advertía al PSOE de que la amnistía es una "línea roja". O se pacta en todos sus extremos o Pedro Sánchez no tendrá los votos. La retórica republicana ha cambiado. Después de asegurar la propia Jordà días antes de la constitución del Congreso, que el PSOE tendría sus votos sin plantear grandes reivindicaciones (más allá del grupo propio), la dirección republicana ha dado un golpe de timón.

En la subasta para hacer presidenta del Congreso a Francina Armengol, ERC pidió lo mismo que Junts (lengua y comisiones parlamentarias sobre el caso Pegasus y los atentados islamistas del 17-A) pero añadió la carpeta de la amnistía, un asunto sobre el que ha girado la intervención este viernes de Jordà. Según la dirigente republicana, no basta con que Armengol y la Mesa faciliten la tramitación de una ley sobre la amnistía, "algo que hasta ahora no había pasado", manifestó, sino que debe salir adelante, lo que implica necesariamente el apoyo del grupo socialista.

ERC emitió ayer dos comunicados, uno en catalán y el otro en español, con matices no menores. En el escrito en catalán aludía explícitamente a la "ley de amnistía" mientras que en el escrito en español tal termino era suplantado por el más ambiguo de la "desjudicialización". Al respecto, Jordà ha señalado que ambas cosas quieren decir lo mismo: "Pedimos que el Estado se comprometa con el fin de la represión de la causa general contra el independentismo por todas las vías legales y jurídicas".

Las explicaciones del prófugo

Mientras ERC sigue adelante con sus reivindicaciones, Puigdemont se dedica a dar explicaciones en otro mensajes en la red social X. En esta ocasión censura a los medios, sobre todo catalanes, que han acentuado el cambio de registro de JxCat, que habría pasado de la oposición frontal al Estado a una actitud negociadora y favorable a los entendimientos.

Llegint algunes reaccions i anàlisis, crec que n'hi ha que relaten per damunt de les seves possibilitats. O que surten relatats de casa. Ho puc entendre perquè tinguin necessitat de justificar-se i d'encaixar la realitat d'avui amb relats anteriors. És tan previsible com… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 18, 2023

Al respecto, ha escrito que "leyendo algunas reacciones y análisis, creo que hay quienes relatan por encima de sus posibilidades. O que salen relatados de casa. (...) Mientras no han tenido necesidad de Junts, los de allá y los de aquí no han tenido ningún interés en conocer qué era ni qué pensaba y se han contentado con la caricatura debidamente alimentada por sus amplios círculos de influencia mediática; ahora que la necesidad les aprieta y como no han tenido más remedio que comenzar a hacer tratos, perciben que la realidad no es exactamente como se la habían pintado. Pero la conclusión a la que llegan no pasa ni un segundo por pensar que la narrativa construida sobre Junts no era correcta y que han vivido en el error todos estos años, sino que (dicen) que Junts ha vuelto al redil, que Junts ha entendido de que va esto de la política y ahora 'es diferente'".