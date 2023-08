PP y Vox acercan posturas antes de reunirse con el Rey para dejar atrás la desastrosa imagen de división en el Congreso

El próximo lunes el Rey Felipe VI inicia la ronda de consultas con los grupos parlamentarios, de menor a mayor, recibiendo a UPN, CC, PNV y Sumar. El martes recibirá a Vox, PSOE y PP. Al concluir la jornada, el monarca podría ya designar un candidato para la investidura. En las horas previas a la recepción en Zarzuela, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal intentan acercar posturas para no ver perjudicados aún más sus intereses con luchas partidistas.

PP y Vox se han emplazado a seguir manteniendo contactos estos días para presentar ante el monarca cierta unidad que permita a Feijóo recibir el encargo de formar gobierno en el primero. Aunque en el momento de ser designado no tuviera todos los apoyos atados, es su única oportunidad de poder ser elegido presidente y lograr más margen de tiempo para seguir negociando. Echarla por tierra supondría entregar en bandeja a Sánchez la configuración del gobierno, por la que la responsabilidad recae sobre ambos partidos.

La imagen de división trasladada el pasado jueves durante la constitución de las Cortes perjudica la aspiración de Feijóo, y por tanto de la derecha, al reforzar el perfil ganador de Pedro Sánchez para ser designado candidato en primer lugar. Para no seguir profundizando en esa idea, las horas posteriores a la votación de la presidenta del Congreso ambos partidos se han esforzado en limar asperezas y no avivar el enfrentamiento ante una izquierda cada vez más unida.

Vox mantiene su apoyo

Después del malestar expresado por Abascal nada más constatar que el PP dejó a Vox fuera de la Mesa del Congreso, a pesar de ser la tercera fuerza política de la Cámara, el secretario general del partido, Ignacio Garriga, intentaba rebajar la tensión al día siguiente asegurando que mantendrán su apoyo a Feijóo para una posible investidura. Un respaldo que el líder del partido evitó confirmar en los momentos posteriores, llegando a declararse "perplejo" por lo ocurrido.

Diferentes portavoces del PP como el diputado Guillermo Mariscal, el presidente del Senado, Pedro Rollán, o el senador Javier Maroto, se esforzaron también por desligar lo ocurrido de la investidura y defendieron que el líder del PP sigue teniendo opciones de ser elegido presidente. Evitaron además ir al choque con Vox para no poner más en riesgo una mayoría.

"La división no es buena"

En una entrevista en Es la Mañana de Federico, de esRadio, Mariscal aseguró que "no es bueno para el actual gobierno mostrar división dentro de la oposición" y dijo que en su ánimo no está el discutir con Vox, al ser preguntado por su falta de apoyo a la formación de Abascal para que lograra un puesto en la Mesa. "Es tan grave el reto al que nos enfrentamos que discutir sobre si debe haber un miembro más o no de Vox (...) no es ahora lo relevante", reiteró.

El propio Abascal dijo el jueves, a pesar de su evidente enfado, que su exclusión del órgano rector de la Cámara no era, ni mucho menos, lo más grave que había ocurrido durante la sesión. Ambos partidos coinciden en señalar a Pedro Sánchez como un riesgo pero lo cierto es que la primera vez que se ha votado en el Parlamento en esta legislatura lo han hecho por separado, agravando aún más la inevitable derrota que iban a sufrir en la votación para elegir la presidencia del Congreso.