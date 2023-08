Bolaños dice que el intento de investidura de Feijóo recordará "a la moción de Tamames"

El ministro en funciones de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha dicho este domingo, en un acto con víctimas de la Guerra Civil y el franquismo de Pajares de Adaja y Navalmoral de la Sierra (Ávila), que es "ridículo" el "empeño" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ir a una investidura que "tanto va a recordar" a la última moción de censura presentada por Vox, con Ramón Tamames como candidato.

El socialista considera que una investidura de Feijóo sería una "gran pérdida de tiempo": "No haber duda de que claramente se conoce de antemano que el resultado va a ser un fracaso". Según Bolaños, los diputados de "derecha y de ultraderecha" que podrían apoyar a Feijóo en una investidura "ya se conocen, son los que son". "Esto no es como los sobresueldos, que cada día aparece uno nuevo. No, estos son siempre los mismos, todos los días son los mismos", ha añadido intentando hacerse el gracioso.

Pese a que el PP tiene 15 diputados más que el PSOE en las Cortes, Bolaños ha criticado el "fracaso" que obtuvo Feijóo en las urnas. En su opinión, la votación del jueves pasado para elegir la Mesa del Congreso, fecha en la que todos los partidos independentistas votaron a la socialista Francina Armengol para presidir la Cámara, "lo puso de manifiesto".

Cortejando a Puigdemont... dentro de la Constitución

En relación con las exigencias de Junts, la formación liderada por el prófugo golpista Carles Puigdemont, para que estos apoyen la investidura de Pedro Sánchez, Bolaños ha remarcado que la política del Partido Socialista y la del Gobierno de España en relación con Cataluña es "conocida y clara", y ha destacado que es "diálogo y convivencia".

"Es diálogo y convivencia dentro de la ley, dentro de la Constitución", ha sentenciado Bolaños, para después indicar que a partir de ahí, "claro que se va a hablar y a conseguir que España siga avanzando con una mayoría, que es lo que han decidido las urnas.