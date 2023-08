Iceta llama a capítulo a Rubiales después de que Irene Montero tache su polémico beso de "violencia sexual"

España ganó el Mundial de fútbol femenino, Jenni Hermoso fue a recoger su medalla y, en estas, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, agarró a la futbolista por la cabeza y le estampó un beso en la boca, gesto que a la delantero, tal y como dijo en un directo de Instagram, no le gustó.

El gesto de Rubiales fue carne de polémica en las redes sociales y no fueron los políticos que aprovecharon la coyuntura para pronunciarse. La socialista Adriana Lastra, por ejemplo, escribía en X: "Lo de Rubiales no es una anécdota, es puro machismo. No le quitéis importancia, no lo comparéis con Iker y Sara, no le riáis la gracia a esta gentuza que se cree con derecho a magrear a las mujeres. Ya está tardando en disculparse y dimitir". Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en la misma red social: "Si hacen eso con toda España mirando, qué no harán en privado. La violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar".

Esta última, de hecho, respondía a un comentario de su compañera de gabinete y de partido, la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero: "No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo ‘que pasa’. Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí".

El ministro del ramo, Miquel Iceta, se ha pronunciado al respecto este lunes. El titular en funciones de la cartera de Deporte ha declarado en RNE: "Me parece inaceptable y ayer fue un acontecimiento deportivo, pero también vivimos un momento de igualdad, de derechos y de respeto hacia las mujeres. Hemos de ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y nuestras acciones".

Cuando le han preguntado por una posible dimisión de Rubiales, el catalán ha respondido: "Lo primero que hay que hacer es dar explicaciones y presentar excusas". "Eso es lo lógico y lo razonable, porque el momento de Sidney fue un momento de muchas emociones: precisamente quienes tenemos responsabilidades públicas hemos de ser extremadamente cuidadosos", agregó.

En la Cope, Rubiales declaró que se trataba de "un pico de dos amigos celebrando algo" e insultó a los "tontos del culo" que le han criticado. A ver cómo responde a los ministros.