Sémper apela a "una parte del electorado socialista que se siente incómoda" para investir a Feijóo

El vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio, ha pedido a esa "parte del electorado socialdemócrata y socialista" y a los "dirigentes socialistas" que han manifestado su "incomodidad" con Pedro Sánchez que apoyen a Alberto Núñez Feijóo: "Tenemos que apelar e interpelar a una parte de los dirigentes del PSOE".

El político vasco, que ha reconocido que las "manifestaciones puntuales" de líderes como Page no se han "concretado en nada, es cierto", ha alertado del "escenario descabellado" en el que se encuentra el país y, de nuevo, se ha dirigido al "votante socialista que cree en la unidad de España, en la concordia entre los españoles".

Sémper ha celebrado que Felipe VI haya propuesto al líder del PP como candidato a la presidencia del Gobierno: "Antes del sanchismo, el que ganaba las elecciones tenía todas las papeletas para afrontar una investidura que le condujera a la presidencia del Gobierno. Feijóo va a cumplir con su responsabilidad constitucional. Es lo que queríamos".

El vicesecretario de Cultura del PP ha subrayado que "España está atravesando unos momentos especialmente complicados, un escenario de una incertidumbre tal que aspira a renovar su presidencia con Bildu, ERC y un prófugo de la justicia". Considera que el PP tiene "la responsabilidad de que eso no sea así, y la única vía que tenemos es intentar una investidura": "Sabemos que es complicada, pero tenemos que intentarlo hasta el último aliento. Y es lo que nos piden los ciudadanos, los más de ocho millones de votantes del PP y los once que, según nos han dicho otros partidos, vamos a tener de respaldo".

Sémper también ha reivindicado que "el calendario", si bien es "complicado", "no perjudique a la normalidad institucional en España y que no toque más las narices a los españoles": "Llevamos demasiados altos de sobresaltos en España, y nosotros estamos en política para cambiar esto. Una repetición electoral en periodo navideño sería un despropósito más".

¿Convencer al PNV y a parte del PSOE?

Aunque el PNV ha dicho por activa y por pasiva, cuando no se ha regodeado con ello, que no va a apoyar a Feijóo en la investidura, Sémper no da ese respaldo por perdido: "Sabemos que es complicado, pero bueno, todavía no hay nada cerrado. Hasta que pasa el último cura, no acaba la procesión".

El político popular ha declarado que España pasa "pasa por un momento tan importante, tan delicado, las alternativas a Feijóo son tan perjudiciales para los intereses del país, que tenemos que intentar, hasta el último aliento, que otras fuerzas políticas se sumen para dar estabilidad". Incluida "una parte del electorado socialdemócrata y socialista que se siente incómoda con este escenario, dirigentes socialistas que lo han manifestado, y gente que está en el PSOE actualmente".