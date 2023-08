Coalición Canaria: "¿Con el actual PSOE? Garantías, ninguna, no te puedes fiar"

El secretario de organización de Coalición Canaria, David Toledo, ha dicho en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que "Feijóo tendrá el voto favorable" de los nacionalistas canarios en la investidura: "Dimos una rueda de prensa con Cuca Gamarra, donde firmamos la ‘Agenda Canaria’. El acuerdo está firmado. Nosotros somos un partido serio".

Toledo ha negado que su partido tenga "un coqueteo" con los socialistas para investir a Sánchez: "Somos un partido nacionalista moderado. La ley siempre hay que respetarla, es el marco en el que queremos trabajar". También ha recordado que el Gobierno de Sánchez le debe a Canarias "más de 200 millones de euros" en ayudas por la erupción del volcán de La Palma y ha apuntado que el PSOE "se comporta como un partido que no es de fiar": "No se puede actuar de esa forma. ¿Con el actual PSOE? Garantías, ninguna. No te puedes fiar".

A lo largo de la entrevista, centrada en la avalancha de inmigrantes ilegales que ha recibido Canarias últimamente, el secretario de organización ha subrayado que a las islas españolas, en agosto, "han llegado 2.283 personas, un 21% más que en agosto del 22". Toledo ha exigido al Estado "parar ya esta situación", lamentando que "deja solas a las CCAA para resolver este problema".

El político canario ha explicado que el archipiélago recibe ilegales provenientes de dos rutas: la primera, Marruecos y el Sáhara Occidental; la segunda, Senegal y Gambia. Toledo ha denunciado que "estamos convirtiendo el mar en un cementerio de africanos, y eso no puede ser": "Es un problema que no es de Canarias: es del Estado español. Y es un problema de Europa. Parece que quieren que Canarias se convierta en una cárcel de migrantes".

El secretario de organización de Coalición Canaria ha dicho que no es de extrañar que, de repente, "estás en la playa, llega una patera y esa gente sale a correr": "Si los detienen, llegan a centros de internamiento, donde debieran estar 24 horas y ser repartidos por el territorio español, pero, en realidad, no pasa eso". Toledo ha recordado cómo en Arguineguín hubo "más de 3.000 migrantes hacinados al Sol" y que la mayoría "son menores no acompañados". "Parece que lo que pretende el actual gobierno en funciones es que esto sea una cárcel de inmigrantes, como fueron las islas griegas", ha insistido.

La "cena secreta" de Sánchez y Mohamed VI

Toledo ha recordado "aquella cena secreta con el Rey de Marruecos", de la que "todavía no sabemos qué se habló allí". El de CC sospecha que se habló de Canarias, de sus recursos y de la gestión de los inmigrantes. Mientras, Sánchez sostiene que la llegada de ilegales se ha reducido… olvidando la ruta atlántica: "La ruta atlántica también pertenece al Estado español. Lo que pasa es que sólo apuesta por la ruta mediterránea". ¿Este olvido es un reclamo de Marruecos? "No me extrañaría, porque no sabemos qué pasó en esa cena secreta. Están llegando más inmigrantes que nunca a Canarias".