Continúa la crisis en Vox: Ortega Smith pide a Abascal "no olvidar de dónde venimos para no equivocarnos"

Vox afronta semanas clave para su futuro ante la profunda remodelación que llevará a cabo, previsiblemente, en el mes de septiembre. La salida de Iván Espinosa y de Juan Luis Steegmann fuerzan a Santiago Abascal a hacer cambios en la cúpula y la Ejecutiva para abrir una nueva etapa en la que ya apenas quedan fundadores del partido.

Entre ellos se encuentra todavía Javier Ortega Smith, cuyas funciones internas se han visto muy reducidas desde que fue apartado de la secretaría general del partido. Recientemente, se le ha quitado también la portavocía adjunta del Congreso que ejercía, primero junto a Macarena Olona, y, después, con Inés Cañizares, quien no obtuvo escaño el pasado 23-J al ir como número dos por Toledo, donde ahora es vicealcaldesa de la ciudad junto al PP.

La reciente renovación de la portavocía parlamentaria, que ahora recae en Pepa Millán, ha sido aprovechada para quitarle a Ortega Smith otro de los cargos que le quedaban, ya que los portavoces adjuntos pasan a ser José María Figaredo y María Ruiz. El concejal de Madrid sigue como diputado y vicepresidente, aunque sin funciones atribuídas.

Cuando el partido todavía no ha digerido la salida de Iván Espinosa, Ortega Smith ha vuelto a alzar la voz para defender el regreso de Vox a sus inicios, como han hecho Víctor Sánchez del Real o Rubén Manso, que se quedaron fuera de las listas al Congreso. "No podemos olvidar de dónde venimos y para qué nacimos, para no equivocarnos nunca hacia dónde vamos", ha advertido en redes sociales junto a una imagen de 2015 en la que aparecen sentados juntos Iván Espinosa, Santiago Abascal y el propio Smith.

"Nuestros principios y valores eran la mejor energía para avanzar, y años más tarde…tanto trabajo dio sus primeros frutos, pero sin renunciar a esos principios", asegura, hablando en pasado, en un largo mensaje que no ha caído bien en el partido donde ha sido interpretado como una crítica, nada velada, al rumbo adoptado por Vox en los últimos meses.

Hace nueve años, poco más de una veintena de personas en torno a una mesa, decidimos que nadie nos representaba y que, por ello, había que cambiar las cosas y fundar un nuevo partido político. No teníamos el apoyo de casi nadie, pero sí muchísima ilusión en este proyecto que se… pic.twitter.com/aQC625N5Pr — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) August 23, 2023

Unas palabras que podrían acarrearle, incluso, sanciones tras la reciente reforma de Estatutos que advierte contra el "incumplimiento reiterado de las instrucciones dadas en relación con los actos de comunicación pública, en redes sociales o medios ordinarios".

Smith ya manifestó también con otro tuit que "sentía mucho las razones que provocaron la salida de Espinosa" y "aunque algunos no han sabido reconocértelo, la inmensa mayoría tenemos una impagable deuda de patriotismo contigo", dijo.

Querido compañero y amigo @ivanedlm, siento mucho tu dimisión y mucho más las razones que la provocan. Has luchado sin descanso desde la fundación de VOX con lealtad, con generosidad y con sacrificio. Aunque algunos no han sabido reconocértelo, la inmensa mayoría tenemos una… https://t.co/GpbYufXRZp — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) August 8, 2023

Posteriormente, en declaraciones a la prensa en los actos institucionales de La Paloma organizados por el Ayuntamiento de Madrid, aseguró que su salida "penalizará al partido" por tratarse de una "enorme pérdida", destacando el "efecto negativo que tiene en el ánimo, el espíritu y en los resultados electorales".