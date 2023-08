El Programa de Cuesta: Bildu y ERC en un nuevo 1-O y el avance de la amenaza contra la propiedad privada

Los resultados electorales han sido muy malos para los intereses de España, en cambio, bajo el punto de vista independentista, estos han sido muy buenos. A pesar de haber perdido mucha fuerza en el Congreso de los Diputados, de cara a las negociaciones con Pedro Sánchez y Yolanda Díaz ganan fuerza. Podrán pedir, prácticamente, lo que quiera, pues Sánchez y Díaz necesitan los votos afirmativos de todas las fuerzas independentistas para continuar con el Gobierno de coalición.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo no tiene los apoyos necesarios y es poco probable que los vaya a conseguir. De todas formas, el gallego está tratando de convencer a lo que él llama "socialistas buenos". Vox, por su parte, ha dicho que, si Feijóo consigue esos apoyos, ellos "no serán un problema". Parece que el partido de Abascal entiende que lo importante de todo es quitar a Sánchez de la Moncloa. En caso de repetición electoral, a ver si enfocan bien la campaña y no se critican mutuamente.

El Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz ha sacado miles de leyes durante estos cuatro años, a cada cuál más dantesca como por ejemplo la ley del solo sí es sí que ha rebajado las penas a más de mil violadores y ha excarcelado a más de 100 agresores sexuales. Han sancionado una ley que atenta contra la propiedad privada y es la nueva ley de vivienda.

En esta nueva ley, el Gobierno le otorga más privilegios a los okupas e inquiokupas que a los propietarios. Los dueños de casas que están en el mercado del alquiler tienen que tener mucho cuidado porque si sufren okupación, van a tener un largo litigio para recuperar su vivienda.