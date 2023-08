Feijóo: "El encargo de la investidura conlleva la obligación de hablar, pero chantajes y subastas no"

Alberto Núñez Feijóo ha iniciado el curso político frente al castillo de Sotomayor, en Pontevedra, y frente a la plana mayor de su partido en Galicia y en el resto de España, pues estaban los presidentes autonómicos de Andalucía, Baleares, Extremadura, Aragón, Castilla y León, Galicia y el de Murcia, que está en funciones y también Cuca Gamarra como representante de la dirección del partido y el presidente del Senado.

Feijóo ha explicado su posición respecto a su próxima sesión de investidura, un "encargo de Su Majestad el Rey" que el popular asegura que ha aceptado "con honor de ser útil a mi país, con lealtad a la Constitución y a la Monarquía constitucional" con "la legitimidad de haber ganado las elecciones" y, ha subrayado también, "con la responsabilidad de desbloquear la gobernabilidad de nuestro país frente aquellos cuyo único objetivo es ganar perdiendo y bloquear".

Aquellos a los ha mandado un mensaje claro. "España necesita un cambio, necesita abrir un tiempo nuevo", ha dicho, "recuperar la moderación y la centralidad, no depender de las minorías radiales independentistas".

En este sentido se ha referido a los 11 millones de votantes que votaron por el cambio en las últimas elecciones generales. "11 millones de personas", ha dicho el líder del PP, "que merecen que su voz se escuche y se les presente un proyecto de cambio que dé lugar a las expectativas depositadas en las urnas el 23 de julio pasado y eso haremos en la investidura" ha concluido.

Diálogo sí, pero chantajes y subastas, no

Con la vista puesta en la ronda de contactos que Feijóo comienza este lunes con todos los partidos salvo con Bildu, el presidente del PP ha dejado que "el encargo de la investidura conlleva la obligación de hablar con todos los que quieran hablar", pero en este diálogo habrá líneas rojas.

Feijóo avanza que no admitirá "subastas para aplacar el interés particular de las minorías". La política consiste en hablar, ha subrayado el líder popular, "creo en el acuerdo de los valores compartidos, pero no en las cesiones y los chantajes" y por ello ha reiterado que no se someterán a lo que quieran las minorías. "Chantajes no, subastas no y someterme a lo que quieran las minorías no", ha defendido.

Sobre el diálogo con Junts, que tanto revuelvo ha causado los últimos días, ha lanzado también otro mensaje. Sin hacer mención a la formación del fugado Puigdemont, ha defendido Feijóo que dialogar "no significa que esté de acuerdo con los planteamientos de los partidos con los que vamos a hablar y no significa, en ningún caso, que aceptemos lo que está dispuesto a aceptar el partido de Sánchez". "Nosotros no somos Sánchez", ha dicho, "somos un partido constitucional que cree en el Estado".

El próximo Gobierno será del PP

En cualquier caso Feijóo es consciente de que le faltan 4 apoyos para sacar adelante la investidura y así lo ha reflejado en su discurso. Un discurso en el que ha defendido su alternativa como un gobierno estable, ha dicho, frente al gobierno más débil que quizá pudiera tener España con Sánchez y 24 partidos más.

En este sentido ha tenido también unas palabra de agradecimiento para aquellos que han apoyado su investidura sin pedir nada a cambio. Por ello ha hecho mención expresa a Vox, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. "Les agradezco su generosidad en nombre de la Constitución y la concordia", ha dicho.

Un apoyo insuficiente por lo que el líder del PP se ha referido también a la posibilidad de que no sea capaz de sacar adelante la investidura y se convoquen nuevas elecciones.

En Sotomayor ha asegurado Feijóo que "aunque no saliese las ideas y propuestas que presentará en la investidura tendrán vigor durante los siguientes años". "Aunque no sea una investidura a corto plazo", ha dicho, "sí será la piedra angular del próximo Gobierno, que será un Gobierno del Partido Popular".