Feijóo pide a Sánchez una reunión antes de la investidura que el PSOE "acepta"

Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez podrían reunirse en los próximos días, sin fecha todavía fijada, para hablar antes de la investidura de los días 26 y 27 de septiembre. El líder del PP llamará "en las próximas horas" al presidente en funciones para concretar los detalles de un encuentro que, según avanzan fuentes de Moncloa a El País, "aceptan por normalidad democrática", asegurando que ellos 'hablan con todos, salvo Vox". Se trataría de la primera reunión entre ambos desde el 23-J.

Desde la sede del PSOE en Ferraz, la portavoz, Pilar Alegría, ha dicho esta mañana que el PSOE "acepta", sin precisar quién acudirá, y ha aprovechado para reclamar "respeto" al PP después de las críticas lanzadas por el partido contra los socialistas y, en concreto, contra Pedro Sánchez, alertando contra su aspiración de formar gobierno con los independentistas.

La petición la lanzaba esta mañana el líder del PP, a través de su portavoz, Borja Sémper, que explicaba que Feijóo llamará a Sánchez "en las próximas horas" y avanzaba que también "habrá contactos" con todos los presidentes autonómicos para conocer su parecer y las peticiones que puedan hacer para cada territorio.

De esta forma, el PP afronta un mes repleto de reuniones o contactos políticos con todos los grupos parlamentarios, salvo Bildu, así como con los presidentes regionales, incluido el catalán Pere Aragonés o el socialista Emiliano García Page, crítico con Pedro Sánchez en alguna ocasión pero cuyos diputados en el Congreso nunca se han saltado la disciplina de voto del PSOE.

En cuanto a los contactos con los partidos en el Congreso, no se producirán de manera personal por parte de Feijóo, según especifican desde el PP, donde enmarcan la reunión con Junts, el partido del prófugo Carles Puigdemont, dentro de la "normalidad institucional" para defenderse de las críticas de miembros del PP, incluido el líder en Cataluña, Alejandro Fernández, con el que ha evitado entrar en confrontación Sémper al ser preguntado de forma reiterada por la prensa.

"No somos una secta, está bien que la gente opine y tome sus posiciones", ha dicho el portavoz del PP, que ha repetido varias veces que "escuchar y dialogar no significa ceder". "Feijóo no va a ser presidente a cualquier precio", ha dicho para marcar distancias con Pedro Sánchez, defendiendo el encuentro con los independentistas catalanes como una forma de evidenciar, más aún, hasta qué punto está dispuesto a ceder el presidente en funciones para seguir en el poder.

Sémper ha insistido en poner en diferentes planos la reunión que pueda producirse por parte del PSOE con Puigdemont, en Waterloo, de la que lleve a cabo el PP en el Congreso a nivel parlamentario, aunque no se produciría en ningún caso una fotografía de Feijóo con la portavoz parlamentaria de este partido, Miriam Nogueras, dado que no será él quien acuda de forma presencial a esos posible encuentros.