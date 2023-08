Yolanda Díaz no renuncia a la censura: exige a Sánchez una ley con rango constitucional sobre información "veraz"

En plena campaña electoral, Yolanda Díaz tuvo una polémica. Una generada por su deseo explícito de proceder a la "expulsión de la carrera periodística" de quien, a su juicio, "manipule y desinforme". No se refería, obviamente, a sus propias estadísticas laborales -que han sonrojado a media profesión económica por la ocultación de datos oficiales-, sino a los periodistas que, sin sentencia en contra, según su versión, no dieran información "veraz" y "manipularan". La polémica la llevó a retractarse de su deseo de censura. Pero lo cierto es que no del todo. El partido de Yolanda Díaz mantiene su petición al Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar una ley con rango constitucional sobre información "veraz". Y si fuese la actual normativa, que ya regula esta materia, por pura lógica, no sería necesaria ninguna norma sobre control de periodistas.

Se trata de la típica exigencia que, en caso de aparecer en cualquier documento de alguno de los partidos de la derecha, habría congregado todo tipo de críticas generalizadas. Pero donde aparecer es en el documento base de objetivos de Sumar, el partido de Yolanda Díaz.

Y es que el programa electoral que sigue vigente en estos momentos en su web Movimiento Sumar alberga la siguiente exigencia de gobierno: "Por la libertad de expresión, contra el uso fraudulento de la información". Y no se trata de ninguna exigencia de control judicial, el único que puede albergar la necesaria independencia del Gobierno para garantizar que no se trata de censura.

La petición señala que "la libertad de expresión y de comunicación son pilares de la democracia, de manera que necesitamos potenciar la primera y proteger la segunda de usos fraudulentos. En este sentido, proponemos una regulación soft; es decir, promover un debate público que culmine en códigos de buenas prácticas y compromisos de las partes". Pero eso es sólo la primera parte, porque acto seguido subraya que "también nos parece imprescindible explorar algunas vías normativas concretas, como una ley orgánica sobre el derecho a dar y recibir información veraz o la reforma del derecho de rectificación de las informaciones falsas". Y, aún más, "como hemos de proteger la libertad de expresión, deberemos revisar los delitos de opinión y de odio, así como modificar o, en su caso, derogar parcialmente la ley de seguridad ciudadana". Finalmente, "resulta ineludible abordar la regulación y el control democrático sobre el uso de datos masivos, el control público de algoritmos y la imparable introducción de la IA".

Los delitos de odio serían controlados judicialmente, pero al margen de ello, la supuesta "exploración de algunas vías normativas concretas, como una ley orgánica sobre el derecho a dar y recibir información veraz o la reforma del derecho de rectificación de las informaciones falsas" no especifica en ningún momento que vaya a desarrollar controles judiciales.

Hay que recordar que el apartado del programa electoral comunista de la formación de Yolanda Díaz, Sumar, incluyó ya inicialmente la censura de los medios de comunicación libres y propuso "sanciones" e incluso la "expulsión de la carrera periodística" a quien "manipule y desinforme". Tardó horas en ser retirado el punto, pero está claro que no la intención de controlar a los periodistas desde instancias políticas. Desde Sumar también han planteado la elaboración de un Estatuto de la Información para supuestamente "proteger" a los profesionales del sector.

Sea como sea, el ya famoso Ministerio de la verdad impulsado por el PSOE parecer quedarse corto frente a los deseos de Díaz.