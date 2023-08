Tras las múltiples ocasiones en las que durante la campaña electoral acusaron a la derecha de que no aceptaría el resultado electoral a la manera de Trump, el PSOE insiste en la estrategia que ellos mismos calificaron de "trumpista" y elevan un recurso al Tribunal Constitucional.

Los socialistas, además, recurren al Constitucional después de que el Supremo emitiese una durísima sentencia sobre el recurso que había presentado el PSOE ante el Alto Tribunal, criticando sus argumentos y señalando que no hay "elementos lógicos, datos aritméticos o cálculos estadísticos solventes que permitan verificar, tan siquiera hipotéticamente, la relevancia de la revisión del voto en el resultado final y en la atribución del escaño controvertido".

Además, los magistrados señalaron que el PSOE "parece desconocer los pilares sobre los que se asienta el proceso electoral" porque en su recurso aducían que los ciudadanos que integraban las mesas no tenía los suficientes conocimientos técnico-jurídicos como determinar si un voto es nulo o no algo que "no es una operación jurídica compleja".

Recurso se amparo electoral

Los socialistas han planteado un recurso de amparo electoral al que ha tenido acceso Europa Press y en el que alegan que la negativa del Supremo vulnera el derecho fundamental al sufragio pasivo al "realizar una interpretación restrictiva" de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), "respecto a la realización del escrutinio general y la posibilidad de la apertura de todos los votos nulos consignados".

Además, también señala que se ha vulnerado el derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos, "al producirse una situación de hecho diferenciada entre representantes cuyo ámbito de elección es el local y aquellos cuyo ámbito de elección es provincial o mayor".

Y es que según el PSOE "no hay en la LOREG ningún precepto que prohíba expresamente reclamar la revisión de los votos nulos que, de hecho, están en poder de la Junta Electoral en el acto de escrutinio general como parte del sobre número uno remitido por cada mesa electoral".