Feijóo asume, en pleno desafío de Urkullu, que no será investido presidente por "defender la igualdad de los españoles"

Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado más realista que nunca durante un acto junto a Isabel Díaz Ayuso en Collado Villalba, con motivo del inicio del curso político del PP de Madrid. Después de reunirse con Pedro Sánchez ayer, y conversar por teléfono con el lehendakari, Íñigo Urkullu, el líder del partido asume que no será investido presidente ahora porque nunca renunciará a "defender la igualdad de todos los españoles".

"Es posible que defender la igualdad de todos los españoles nos deje sin la presidencia dentro de un mes, pero llegaremos a la presidencia defendiéndola", ha advertido, sacando pecho del "no" que pueda obtener del Congreso durante el Pleno de los próximos 26 y 27 de septiembre, al que seguirá una segunda votación el día 29. "Recibiremos ese no con absoluta dignidad y con absoluta confianza y determinación", ha dicho.

Visiblemente resignado, aunque con ánimo de dar la batalla, Feijóo ha dicho, por primera vez, que "el PSOE ha dejado de ser un partido de Estado", después de constatar ayer la negativa de Sánchez a firmar un acuerdo para dejarle gobernar dos años y acometer juntos seis pactos de Estado. Un rechazo que se produjo antes incluso de someter a estudio el documento con su propio partido.

En pleno desafío de los independentistas, que este jueves piden a través de un artículo en El País firmado por el lehendakari, Íñigo Urkullu, "reinterpretar la Constitución" para forzar un "Estado plurinacional", a través de una convención constitucional que decidiría de espaldas a los españoles, Feijóo ha advertido que el PP "rechazará a quienes planteen cosas que perjudiquen la igualdad real y efectiva de los ciudadanos".

"No quiero el beneficio de los independentistas a costa de los propios vascos y los catalanes, y del resto de españoles", ha asegurado, presumiendo de que el PP "es libre para decir no a todo lo que no cabe en la Constitución", a diferencia del PSOE, que está dispuesto a "ceder al chantaje" de las "minorías" que "sólo representan el 6% de los votos.

Feijóo ya asume que el PSOE negocia la amnistía, y un posible referéndum de independencia, pese a que el prófugo Carles Puigdemont ha dicho que no hay contactos sobre este asunto y que el próximo martes dará a conocer sus condiciones para apoyar una investidura.

"Los que a perder le llaman ganar están demasiado ocupados en buscar cómo llamar a una amnistía inconcebible en un país europeo o a un referéndum de independencia perseguido, y absolutamente prohibido, por la Constitución española", ha advertido, calificando esta pretensión socialista de "desigualdad" para todos los españoles.

La defensa de la libertad y la igualdad de los ciudadanos ha sido el eje principal de un discurso, que ha estado precedido por el de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha exhibido plena sintonía con Feijóo, zanjando así cualquier posible debate sucesorio dentro del partido.