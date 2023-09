Pedro Sánchez anuncia que tiene Covid y no irá a la cumbre del G20 en la India

Pedro Sánchez no viajará a la cumbre del G20 que se celebra este próximo fin de semana en Nueva Delhi, la India, un encuentro en el que el presidente del Gobierno en funciones iba a participar, pero al que ya no asistirá, tal y como él mismo ha anunciado en la red social X: "Esta tarde he dado positivo en COVID y no podré viajar a Nueva Delhi para asistir a la Cumbre del G-20", ha dicho.

Esta tarde he dado positivo en COVID y no podré viajar a Nueva Delhi para asistir a la Cumbre del G-20. Me encuentro bien. España estará magníficamente representada por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y el ministro de Exteriores, UE y Cooperación. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 7, 2023

El presidente en funciones ha especificado en su mensaje que se "encuentra bien" y que en su ausencia la representante de nuestro país será la Nadia Calviño: "España estará magníficamente representada por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y el ministro de Exteriores, UE y Cooperación".

Es la segunda vez en la que Pedro Sánchez da positivo en coronavirus muy cercano a un gran evento internacional: ya le ocurrió hace casi un año, a finales de septiembre del 2022 y justo tras asistir a la 77 Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en Nueva York

En aquella ocasión como ahora el presidente en funciones canceló toda su agenda institucional y política en la que ya había anunciado su presencia. Esto supuso que, entre otros actos, Sánchez no pudiese asistir a la clausura del Foro La Toja --en la que sí que participó a través de una videoconferencia-- y tampoco estuvo en la Fiesta de la Rosa que el PSC celebraba en la ciudad de Gavá, en la provincia de Barcelona.