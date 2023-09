El Programa de Cuesta: Yolanda Díaz se reúne con Puigdemont y el silencio feminista en ataques a la Guardia Civil

Para lograr revalidar la presidencia, Pedro Sánchez tiene casi todos los apoyos necesarios, lo único que necesita es el apoyo favorable de Junts, partido comandado por el fugado Puigdemont. Para ello, la vicepresidente del Gobierno, Yolanda Díaz se ha trasladado hasta Bruselas para negociar los términos del voto afirmativo del golpista. El gerundense dará su voto si el Gobierno le promete (y cumple) la celebración de un referéndum vinculante y la amnistía para todos los presos y condenados que ellos consideran políticos, es decir, desde los políticos indultados hasta los detenidos del Tsunami Democràtic.

El feminismo no busca una igualdad entre el hombre y la mujer. Son capaces de ocultar la victoria de un mundial con tal de matar (socialmente) a un hombre y si las mujeres atacadas no son de izquierdas también está bien atacarlas. Los ataques sufridos por Cristina Cifuentes, Begoña Villacís e Isabel Díaz Ayuso son ejemplos a los que ahora se ha sumado la Guardia Civil. Un cartel en el que se ven a dos mujeres agentes de la Guardia Civil y en el que se puede leer "we are all prostitutes", traducido: "todas somos putas". Ante esto, las feministas guardan un sepulcral silencio que no hace otra cosa que evidenciar que esta corriente feminista es más ideología de izquierdas y pretende conseguir subvenciones que llegar a la igualdad entre hombres y mujeres.

Cinco años son los que Pedro Sánchez ha gobernado, cinco años en los que España se ha colocado a la cola en todos los rankings exceptuando dos: crecimiento de la deuda y aumento del gasto público. Los precios crecen de manera descontrolada debido a una inflación que el Gobierno no es capaz de contener. Los parados ocultos que el Ejecutivo tilda de "fijos discontinuos" y un mercado de trabajo cada vez más débil son algunos de los puntos que ha logrado el equipo de Pedro Sánchez.