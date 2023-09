Feijóo cree que hay mecanismos judiciales, éticos y electorales para frenar la amnistía

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado de que en el caso de que se impulse una ley de amnistía "o similar", "con el visto bueno del PSOE", habrá una respuesta "judicial, política y electoral".

Así lo ha afirmado en una entrevista publicada este domingo por el diario La Razón, en la que ha criticado al presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por "renunciar a sus principios y a su dignidad" por negociar con los independentistas esta ley.

"Han sido reiteradas las manifestaciones de Sánchez y de sus ministros defendiendo que la amnistía no cabía en la Constitución (...). ¿Qué ha cambiado en estos dos últimos meses? Pues solo dos cosas, que Sánchez ha perdido las elecciones y que está dispuesto a cualquier cosa para volver a ser presidente del Gobierno después de perder las elecciones", ha señalado al respecto.

Ante ello, ha confiado en los mecanismos del Estado de derecho y ha abogado por esperar a ver "cuál es el precio que el señor Sánchez está dispuesto a pagar" y, después, valorar "cuáles son los mecanismos ante el Tribunal Supremo para reaccionar". "Y, por último, habrá que ver qué ocurre en el caso de que esa posible ley llegue al Tribunal Constitucional", ha explicado.

"Estoy convencido de que con los mecanismos judiciales, en los que confío, y los mecanismos éticos y electorales frenaremos ese acuerdo de impunidad para el independentismo, si llega a confirmarse", ha apostillado, para avanzar que el PP hará que se debata este asunto en todos los Parlamentos autonómicos, el Congreso y el Senado.

Contactos paralizados con Junts

Cuestionado por sus contactos con Junts para hablar sobre la investidura, el líder del PP ha dicho que el partido separatista se puso en contacto a través de "canales informales" y "algunos mensajes". "Pero, cuando estaba pendiente la reunión oficial con Junts, el señor Puigdemont se refirió al PSOE y al PP en la comparecencia con sus exigencias para apoyar una investidura, e inmediatamente salí a dejar claro que ante una investidura condicionada a la amnistía, la reunión podíamos ahorrárnosla", ha detallado.

Asimismo, ha señalado que ERC, que ahora no quiere hablar con el PP, sí quiso antes de las elecciones, "cuando hicieron llegar varios mensajes para contactar y hablar". Feijóo ha asegurado, en este sentido, que su partido "está dispuesto a hablar con los grupos parlamentarios" salvo con Bildu: "No les consideramos un interlocutor válido mientras mantengan en sus listas a personas condenadas por delitos de sangre y mientras no condenen los 900 asesinatos de ETA".

Su relación con Vox y PNV

Por otro lado, Feijóo, ha celebrado el "comportamiento de una enorme dignidad de Vox" por dejarle gobernar en solitario. "Mis diferencias con Vox son conocidas, pero no me duelen prendas reconocer que esta vez Vox ha tenido un comportamiento de una enorme dignidad cuando ha aceptado que el PP gobierne en solitario. Por lo tanto, ésta no es una razón, es una excusa. Si yo soy el presidente del Gobierno puedo nombrar a todos mis ministros, cosa que no puede hacer ni ha hecho Sánchez, por ejemplo".

Además ha avisado al PNV de que tiene "que decidir si quiere ser uno más de los satélites del sanchismo o quiere tener un criterio propio para la defensa de los intereses vascos". En este sentido ha señalado que el PNV tiene tiempo para pensar y posicionarse: "que haga lo que considere oportuno, pero me da la sensación de que habrá muchos vascos que no entiendan cómo el PNV prefiere a Podemos, a ERC y a Bildu, antes que al PP".