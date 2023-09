Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que, además de presentar mociones institucionales contra la amnistía para forzar a todos los cargos del PSOE a retratarse, convocará a todos los presidentes autonómicos en el Senado para que expresen públicamente su opinión sobre esta ley. El líder del PP no renuncia a provocar una brecha entre los socialistas para obligar a Pedro Sánchez a desistir en sus planes.

Ante la pérdida de poder territorial de los socialistas el pasado 28-M, el objetivo principal de Feijóo es presionar al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, casi único barón que le queda al PSOE, para que se oponga a la amnistía. Su objetivo es que, además, presione a los socialistas para disentir de su líder y forzarle a rectificar. Una hazaña casi imposible de lograr, dado el historial del PSOE, a la que el PP no renuncia.

Durante una entrevista en Telecinco, Feijóo ha defendido la necesidad de movilizar a todos los responsables públicos para evitar la quiebra de la democracia y el Estado de Derecho, como dijo ayer ante los suyos en la sede nacional del partido de la calle Génova. "Los 17 presidente autonómicos de España van a acudir al Senado y van a opinar sobre si en España se manda entre el Gobierno central y las comunidades autónomas o manda alguien que está en la oposición en una comunidad autónoma", ha dicho, en referencia a los separatistas catalanes.

Ayuso llama a las mociones contra la amnistía

La presidenta madrileña, por su parte, aprovechando su intervención a primera hora en un desayuno informativo ha querido hacer suya la propuesta del presidente del PP sobre estas mociones para que "todos los representantes políticos digan si están con la igualdad ante la ley de todos los españoles, vivan donde vivan, y si están contra el asalto de los nacionalistas a la soberanía nacional, el Estado de derecho, la verdad, la historia y la separación de poderes".

Isabel Díaz Ayuso ha subrayado que Pedro Sánchez "está dispuesto no solo a perdonar de manera ilegal a quienes ni siquiera han pedido perdón, sino a tragar con la mentira de que España no es una democracia liberal con todas las garantías". Y se ha preguntado si ésta es la forma que tiene Sánchez de trabajar por el "el buen nombre de España y sus instituciones en el mundo".

"¿Acaso se le está concediendo a los golpistas su falaz condición de presos políticos?", ha cuestionado también. "No puedo imaginar mayor traición, ni mayor fraude ni mayor humillación a todos los que, empezando por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cumplieron lealmente la ley y que ahora ven cómo Sánchez cambia votos por impunidad para quienes cometen graves delitos".

Ofensiva en el Senado y mociones institucionales

La Comisión General de Comunidades Autónomas se convoca a propuesta de la Mesa del Senado, con mayoría ahora del PP, escuchada también la Junta de Portavoces de la Cámara Alta. A ella pueden acudir los presidentes autonómicos o los consejeros del ramo para exponer su opinión sobre un determinado a asunto a debate, como ocurrió durante la pandemia con las medidas covid que había que implantar en cada una de las regiones. También se reunió para abordar el Plan de Recuperación económica por el virus.

De esta forma, el líder del PP amplía su ofensiva contra la amnistía de Pedro Sánchez, obligando a todos los socialistas de España a tomar posición al respecto. En el caso de las mociones institucionales, el objetivo es presentarlas antes de la investidura de Feijóo los próximos 26 y 27 de septiembre. Lo mismo podría ocurrir con la apelación hecha hoy a los presidentes autonómicos, de manera que durante su discurso ante las Cortes pueda exhibir la opinión manifestada por el PSOE al completo.

Fuentes del PP señalan que, además de escuchar el rechazo de socialistas históricos como Felipe González o Alfonso Guerra, cuyo futuro no depende ya del PSOE, es necesario también remover conciencias en aquellos cargos socialistas que están a las órdenes de Pedro Sánchez pero no comparten sus planes. No renuncian, al menos, a ponerles en un compromiso de cara a sus bases, que podrían ser consultadas por los socialistas para tener una coartada ante la aprobación de una amnistía.