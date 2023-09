El Tribunal Constitucional decidió este martes no conceder al PSOE el amparo que reclamaba en el recurso que interpuso tras perder un escaño por Madrid después del recuento del voto exterior de las pasadas elecciones del 23-J. No era el primer revés que recibían los socialistas pues ya habían recurrido a todas las instancias posibles sin éxito ninguno: la Junta Electoral de Madrid, la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo.

El PSOE argumentaba que quedó a solo 1.340 votos de obtener su undécimo escaño por Madrid, que acabó siendo el decimosexto del PP. Básicamente para los socialistas, esa escasa diferencia de votos justificaba por sí sola el recuento de los 30.241 votos nulos que hubo en la Comunidad de Madrid. Pero esa escasa diferencia de votos no es por sí misma motivo suficiente para un recuento. Es necesario, según la doctrina del Constitucional, aportar algún indicio de irregularidad. Y no lo hicieron.

Este baile de escaños no es baladí. Con la pérdida de ese diputado al PSOE ya no le vale la abstención de Junts en una investidura de Pedro Sánchez, necesitaría que los de Carles Puigdemont voten a favor de ésta. Y el prófugo ya ha establecido sus condiciones, que pasan por cerrar antes una amnistía para los condenados por el golpe de Estado de 2017 en Cataluña.

El PP, que expresó al TC su rechazo al recurso del PSOE, se ha felicitado por esta decisión de la corte de garantías. "Ni siquiera el Constitucional ha sido capaz de dar la razón al PSOE en su intento por recuperar un diputado que le protegiera de las exigencias del independentismo", máxime cuando quien había aceptado ese recurso – y ha sido ponente de la resolución- había sido Laura Díez, ex alto cargo de La Moncloa, que maniobró en un primer momento en favor de los socialistas.

"Esperamos que el PSOE deje de dudar de la legitimidad del proceso electoral y que Pedro Sánchez reconozca su derrota el pasado 23 de julio", apuntan también fuentes populares.

No obstante, existe cierto temor en el PP, que se extiende desde Génova hasta la dirección del partido en Madrid. Ha sido el propio número dos de Isabel Díaz Ayuso el que ha puesto voz a esta inquietud a través de un mensaje grabado que el partido ha colgado en redes sociales. "Hoy ha salido derrotado el trumpismo de Sánchez que, con tal de conseguir un escaño, ha sido capaz de cuestionar el procedimiento electoral de una democracia consolidada como es España. Estamos satisfechos con este pronunciamiento pero esperamos que no sirva para blanquear otras posibles decisiones de un Tribunal Constitucional, cuestionado razonablemente por el conjunto de la ciudadanía por llenarlo de cargos socialistas y de ex miembros del propio Gobierno de Sánchez", afirmó este martes Alfonso Serrano.

"El PP de Madrid está satisfecho con el rechazo del Tribunal Constitucional al recurso del PSOE, pero esperamos que esta resolución no sirva para blanquear posibles y futuros pronunciamientos del TC".@SerranoAlfonso pic.twitter.com/BhAwYYPyoz — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) September 12, 2023

"Este episodio no puede ser un intento de lavado de cara de la imagen del propio Tribunal ante futuros pronunciamientos. El Constitucional debe garantizar que se cumpla la Constitución, no los deseos de Pedro Sánchez. Y menos aún los anhelos de los independentistas", añaden fuentes de la dirección nacional, que consideran también que "es comprensible que la ciudadanía pueda tener sombras de duda sobre la independencia de organismos tras el asalto institucional perpetrado por Sánchez durante los últimos años".

En ese sentido, los populares recuerdan que fue la Fiscalía del TC la que no vio causa en la petición de los socialistas, "lo cual pudo condicionar la decisión de la ponente, ex alto cargo de Moncloa, para tumbar el recurso del PSOE".

Sea como fuere, la realidad que arroja la decisión del TC, sostienen estas fuentes, es que ahora Sánchez "ya sabe que solo podrá ser presidente si, además de meter en el Gobierno a los 18 partidos que conforman Sumar, obtiene el sí expreso de Bildu, ERC, PNV y JxC, sin excepción, y pagando el precio que todos ellos le quieran fijar". Para el PP, Sánchez sabe además que cualquiera de esos partidos "podría hacerle salir del Gobierno de la misma manera de la que entró, por lo que su debilidad se pondría de manifiesto cada semana de la legislatura".

Los populares argumentan que ante este escenario está la opción de un Gobierno en solitario de Alberto Núñez Feijóo, con 172 síes "y a la espera de solo" cuatro votos favorables más o siete abstenciones.

"El PSOE puede condenar a España a votar dentro de cuatro meses, endosarse una vergüenza histórica para cuatro años por ceder ante el independentismo, o facilitar un Gobierno de Feijóo y convocar a los españoles a las urnas en otoño de 2025", zanjan rotundos.

Actuaciones en las instituciones

Este mismo martes, el presidente del PP y candidato a la investidura anunció que, además de presentar mociones institucionales contra la amnistía para forzar a todos los cargos del PSOE a retratarse, convocará a todos los presidentes autonómicos en el Senado para que expresen públicamente su opinión sobre esta ley.

La presidenta madrileña, por su parte, salió públicamente a respaldar estas iniciativas. Isabel Díaz Ayuso subrayó que Pedro Sánchez "está dispuesto no solo a perdonar de manera ilegal a quienes ni siquiera han pedido perdón, sino a tragar con la mentira de que España no es una democracia liberal con todas las garantías". ¿Acaso se le está concediendo a los golpistas su falaz condición de presos políticos?", cuestionó también.

Así, el grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid ha registrado ya la primera proposición no de ley (PNL) que llevará a la Asamblea, una iniciativa para que todos los grupos se retraten ante la posible amnistía de Sánchez y en favor de la igualdad de todos los españoles.

Los grupos parlamentarios tendrán que posicionarse en la Asamblea de Madrid: o están con la igualdad de todos los españoles, o con los nacionalistas que quieren asaltar la soberanía nacional y el Estado de Derecho. La amnistía es una traición. pic.twitter.com/yZ1qMK0vyq — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) September 12, 2023

"Queremos que todos los grupos se signifiquen y decidan si están por la igualdad de todos los españoles ante la ley o si están por la división y la quiebra del Estado de derecho y la subversión del orden constitucional que plantean los independentistas", señaló el portavoz parlamentario de los populares madrileños, Carlos Díaz Pache.