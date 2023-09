La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales en funciones ha participado en un acto este sábado en el que ha establecido con total claridad el precio para que los cinco diputados de su partido apoyen la formación de un nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Sumar: "Es imprescindible que Irene Montero siga al frente de Igualdad", ha dicho.

Además, ha advertido a Yolanda Díaz que Podemos no aceptará un nuevo trágala como el que supuso el pacto electoral para acudir a las elecciones del 23-J: "Acuerdos en esas condiciones no se pueden volver a repetir". Ione Belarra ha apuntado que "no se puede llamar de unidad" al proceso que llevó a la integración de su partido en Sumar y ha recalcado la "pérdida de votos y escaños" respecto a los anteriores comicios.

Estas adevertencias se producen cuando los rumores y las quinielas sobre quién ocupará las carteras de Igualdad o Derechos Sociales (ahora con Irene Montero y Ione Belarra al frente) son cada vez más fuertes.

Mientras se negocia en secreto la investidura con Junts, a cambio de la amnistía, el futuro de las ministras de Podemos no parece en absoluto asegurado lo que complicaría, por otro flanco, la investidura de Sánchez.

Significativa presencia de ERC y EH Bildu

Al acto en el Círculo de Bellas Artes han asistido representantes de otros partidos, como el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, aclamado a su llegada, y miembros de EH Bildu, Alianza Verde (Juantxo López de Uralde) e IU (Amanda Mayer y Carlos Sánchez Mato). Rufián ha sido recibido con gritos de "sí se puede" y aplausos por un auditorio entregado:

Dentro del bloque de izquierda radical e independentistas es Podemos, no Yolanda Díaz, quien tiene buenas relaciones con ERC y Bildu, imprescindibles para reeditar el Gobierno de coalición. La presencia de Rufián y de miembros de EH Bildu adquiere, por lo tanto, un significado especial, además de ser una muestra explícita de apoyo de los separatistas a un Podemos maltratado por la líder de Sumar, como se ha quejado también Belarra, que incluso ha culpado en días pasados a Yolanda Díaz del ERE que ha tenido que llevar a cabo la formación morada.

Cientos de personas se han quedado sin poder entrar al Círculo de Bellas Artes, pese a que el partido había habilitado varias salas para seguir el acto que se celebraba en el auditorio, con más de mil espectadores. Belarra y Montero han tenido que salir a la Gran Vía madrileña para saludar a quienes no podían acceder al abarrotado auditorio.

La apuesta por Díaz no cumplió expectativas

Tal y como hiciera tras el 23-J Belarra ha reafirmado que no se han cumplido las expectativas de ampliar la base electoral de Unidas Podemos y competir con el PSOE por ser fuerza mayoritaria con su apuesta por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como candidata a los comicios. "Creo que es justo reconocer que esos objetivos no se han cumplido", ha ahondado.

Es más, ha remarcado con "inmenso dolor" que Podemos, en la construcción de la coalición de partidos en torno a Sumar, ha sido sometido a un proceso que "no se puede llamar de unidad", que es "injusto" y que ha derivado en "pérdida de votos y escaños". "Y os lo digo de corazón, acuerdos en estas condiciones no se pueden volver a repetir", ha lanzado. Está por ver si los de Podemos acabarán cumpliendo sus amenazas, como se ha insinuado durante semanas.

Otras exigencias programáticas

Además de críticas a Yolanda Díaz, amenazas y advertencias —o Montero repite en Igualdad o los cinco de Podemos no apoyarán la investidura de Pedro Sánchez— , Belarra ha comentado también alguna de las exigencias programáticas que su formación llevará a la mesa de negociación.

Entre ellas destacan subir el SMI hasta los 1.500 euros, poner topes al precio de los alimentos, acabar con la ley mordaza, que se aporten soluciones a la emergencia habitacional o aprobar una ley antirracista.

"Podemos ha sido y es el motor de las mejores transformaciones del Gobierno de coalición", ha enfatizado Belarra, quien opina que han "demostrado que se puede estar en la administración pública entendiendo también que es un terreno de combate donde representar a los de abajo". También ha expresado su temor a que el PSOE no sea ambicioso y aspire a "una legislatura de prórroga, de transición".

Montero culpa al PSOE de errores en la ley del sólo sí es sí

La todavía ministra de Igualdad, también presente en el acto, ha recordado las negociaciones de hace cuatro años, cuando Pedro Sánchez se negó a incluirlos en el Gobierno y forzó unas nuevas elecciones.

Montero ha dicho que "el feminismo es el motor de nuestra democracia" y que ese motor "debe estar en el Gobierno de coalición y también esta legislatura".

Además, en un giro sorprendente, ha admitido por primera vez que la ley del sólo sí es sí contenía errores —un "error garrafal"— pero no ha admitido ninguna responsabilidad en esos fallos de la ley, sino que lo ha calificado de "un error que ha cometido el PSOE, el Ministerio de Justicia del PSOE" que es el que define en este país "las reformas del Código Penal".

Y en un inesperado giro de guión, Irene Montero culpa al Ministerio de Justicia (del PSOE) por el "error" (la suelta de violadores) de su Ley. Ni Quentin Tarantino en sus mejores tiempos ¿Eh? La cara de cemento armado.

Tras meses de decir que la ley era perfecta, y que las excarcelaciones y rebajas de penas a violadores y pederastas era culpa de jueces fachas, la ministra de Igualdad reconoce que sí había errores en la ley, aunque la culpa no fue suya.