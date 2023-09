El PNV confirma que Ortuzar se reunió con Feijóo a principios de septiembre

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha confirmado este lunes que el presidente de su partido, Andoni Ortuzar, mantuvo un encuentro con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a principios de este mes, concretamente en torno al día 7 de septiembre.

Así lo ha indicado Esteban en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras reunirse con su homóloga del PP, Cuca Gamarra, en el marco de los contactos abiertos por el PP para la investidura de Feijóo.

Esteban ha detallado que Ortuzar y Feijóo mantuvieron una conversación telefónica la semana pasada: "Llamó Feijóo para tratar diversos temas", ha dicho, pero también ha revelado que "hacia el día 7" ambos celebraron una entrevista 'cara a cara'.

"Claro que se han visto, es normal, las relaciones entre partidos políticos es eso, hablar y estar, no todo tiene que anunciarse", ha justificado Aitor Esteban, quien no ha querido dar detalles de un encuentro al que él no acudió.

Por su parte, Gamarra también ha ofrecido una rueda de prensa tras verse con Esteban. Ha señalado que "no debe ser noticia" que "exista contacto entre los presidentes de distintos partidos" y que estos encuentros deben "formar parte de la normalidad".

"No hay margen" de apoyo

Esteban y Gamarra han comparecido por separado en el Congreso tras la reunión que han mantenido en la Cámara durante una hora y que ha servido para que el representante del PNV reiterara a su interlocutora que "no hay margen" para que su partido apoye la investidura de Feijóo.

El portavoz del PNV ha explicado que la cita se ha producido por "cortesía parlamentaria" en el marco de sus normales relaciones con el PP, pero que él ha vuelto a repetir a Gamarra que su partido no participará en ninguna operación que "precise los votos de Vox", una formación imprescindible tanto para una eventual investidura de Feijóo como para aplicar el programa del PP si se diera el caso.

Esteban ha admitido que en la conversación se ha hablado de "muchas cosas" además de la investidura, pero precisando que en este encuentro no se le ha hecho ningún "ofrecimiento concreto" como contrapartida para su eventual apoyo.

"Un par de reuniones" con el PSOE

Aitor Esteban también ha apuntado que durante la reunión con el PP no han discutido nada sobre "contenidos programáticos". "Hemos hablado de muchas cosas, el diálogo siempre es bueno y seguiremos hablando durante la legislatura", ha agregado, sin detallar.

Asimismo, ha explicado que su formación ya ha tenido "un par de reuniones" con representantes del PSOE, pero que aún no se han puesto a trabajar sobre una posible investidura de Pedro Sánchez porque para eso es necesario que antes el Rey haga el encargo al líder socialista.

Sin contacto con Junts

Por su parte, Gamarra ha lamentado la posición de los nacionalistas vascos, a los que ha enfatizado que la intención de Feijóo es formar un gobierno "en minoría" y "solo" del PP, con una "agenda reformista que puede ser positiva para el País Vasco". "Es lo mejor que podemos ofrecer a los vascos, que el PNV lo rechace es un error", ha sentenciado.

Los periodistas le han pedido explicaciones sobre por qué el PP sí informó de las citas de Feijóo con dirigentes de otros partidos como Fernando Clavijo (CC) y Javier Esparza (UPN), pero no de la reunión con Ortuza. La número dos de la formación ha indicado que el partido no tiene "por costumbre radiar" lo que hace.

También se le ha preguntado si el secretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha mantenido algún encuentro en las últimas semana con algún representante de Junts. "No ha habido ningún contacto en el ámbito de la negociación de una investidura con Junts, siguiendo lo que además el presidente Feijóo dijo claramente, más allá de los contactos informales que hayan podido existir y que el propio presidente también ha confirmado la pasada semana", ha respondido.