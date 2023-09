Ataque de celos del PNV tras ver cómo Sánchez prioriza el catalán en la UE : "No facilita una investidura"

Tras hacer varias intervenciones íntegramente en euskera en el pleno del Congreso de los Diputados, el PNV se ha pasado al español para lanzar un aviso a Pedro Sánchez. El portavoz, Aitor Esteban, ha salido al pasillo de la Cámara Baja para decir que "no se entiende" la decisión del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de priorizar el catalán frente al gallego y el euskera en la negociación para tratar de hacer oficial estos idiomas en la UE.

"Nuestra incomprensión más absoluta", ha afirmado el portavoz de Sabin Etxea en el Congreso. "El uso, la protección de una lengua no se tiene que basar en el número de hablantes. Entonces, con el chino y el inglés sobrarían todos", ha sentenciado "decepcionado" y "sorprendido". "No lo ha comentado con nosotros. Igual con algunos catalanes", ha añadido.

La respuesta se ha producido sólo unos minutos después de escuchar a Albares en Bruselas justificando que la oficialidad de los idiomas regionales en la UE "empiece por el catalán" por ser hablado "por más de 10 millones de personas". El ministro de Exteriores también ha añadido que sus "representantes" son los que "han solicitado con más insistencia la inclusión dentro de la modificación del reglamento".

La decisión, para contentar a ERC y Junts, no ha gustado al PNV que ha amenazado con replantearse el respaldo a Pedro Sánchez. "No sé si esto va a dificultar una investidura pero si sé que esto no lo facilita", ha añadido.