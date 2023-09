El enfado de Vox con el PP por las frases de Sémper en euskera

En su respuesta a la intención de PSOE y sus socios de imponer el pinganillo en el Congreso de los Diputados, Borja Sémper ha dicho unas frases en euskera que ha traducido él mismo a continuación. El momento ha desatado protestas en Vox, cuyos diputados han vuelto a salir del hemiciclo entre risotadas de los diputados y de algún ministro del Gobierno, como Yolanda Díaz.

Posteriormente, en su turno de intervención, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha lanzado un dardo a Sémper reprochándole su "cambio de opinión de ayer a hoy", en alusión a que el propio portavoz popular dijo que no harían "el canelo" utilizando las lenguas cooficiales y la traducción simultánea.

"Hacer el canelo no es hablar en catalán" sino "mirar hacia otro lado con las prebendas de los independentistas", dijo Sémper desde su escaño y "el PP nunca hará el canelo", dijo denunciando a quienes "aspiran a la división" usan el Congreso para "despreciar lo común", el español, y quieren "transformar la soberanía nacional en una institución que ni siquiera nos una la lengua común". También ha denunciado que las lenguas cooficiales no se han escuchado en el hemiciclo para su promoción y defensa, sino únicamente como "moneda de cambio político" porque así lo negoció el PSOE con los independentistas para el control de la Mesa del Congreso.

El diputado del PP también ha respondido, sin nombrarles, a la acción de Vox al abandonar el hemiciclo, cuando ha señalado que "no quiere que nadie se levante de sus escaños" sino que "debatan todos" porque en España no se ha podido hablar en libertad por la dictadura y ETA no permitía tampoco opiniones diferentes.

Por su parte, Pepa Millán ha denunciado cómo "la necesidad de poder de Sánchez" es "corrosiva": "Están dispuestos a vender España y sus instituciones por unos años más en la poltrona". También ha sido muy crítica con Yolanda Díaz, al preguntarle "en qué idioma habló con el prófugo", en alusión a Carles Puigdemont. "Hablaban en la lengua que hoy persiguen", ha denunciado, "son ustedes una farsa, una gran farsa, entienden el español como una lengua para el enfrentamiento y no una riqueza".