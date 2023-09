El Congreso, al margen de "la ley" en un esperpéntico pleno: pantallas con subtítulos y una única traducción al español

El Congreso de los Diputados estrenó este martes el uso de las lenguas cooficiales durante los plenos. Los nacionalistas ven de este modo cumplida una de sus viejas aspiraciones y uno de los compromisos exigidos por ERC y Junts per Catalunya para apoyar la presidencia de la Mesa del Congreso para la socialista Francina Armengol.

Tal y como informó este lunes Libertad Digital, el equipo de Armengol ha ido improvisando en los últimos días y su hoja de ruta inicial - traductores prestados del Senados y auriculares reciclados- se ha visto trastocada con el consiguiente aumento del presupuesto.

La Cámara Baja contaba sólo con 200 auriculares por lo que se ha establecido la compra de otros 450 que costarán 7.600 euros. A eso hay que sumarle el servicio por el alquiler de los equipos técnicos de traducción: los transmisores, que seguramente se compren a partir de 2024 y que tienen un coste de 300 euros cada uno (195.000 si se adquieren también 650). Por su mantenimiento habrá que pagar 45.900 euros hasta el 31 de diciembre. En total, 53.500 euros, a los que habrá que añadir el salario de los intérpretes.

Se echará mano de los que ya trabajan en el Senado. En principio, se contará con doce de ellos, aunque en función de las necesidades se podrá ampliar el número. Son autónomos y cobran alrededor de 100 euros la hora. Como en el Congreso todavía no hay cabinas de traducción, se ha optado por el teletrabajo.

El esperpento se coronó con el hecho de que estos traductores realizaron una única traducción al español para todos. Nada de traducir al catalán lo que diga un diputado vasco, por ejemplo. Además, se instalaron dos pantallas con subtítulos en español por si los pinganillos fallan. Y la presidencia de la Cámara permitirá también a los diputados hablar en aranés, asturiano y aragonés pero siempre y cuando se "autotraduzcan".

Aparte de los cascos que recibieron todos los diputados, otro de los nuevos elementos instalados son las pantallas de infrarrojos y antenas de radiofrecuencia. Su funcionamiento es clave para que todo lo que se diga en la tribuna llegue sin interferencias hasta los intérpretes y estos hagan su traducción al español.

Armengol se salta el reglamento

Pero uno de los hechos más graves del pleno de este martes fue que el estreno de las lenguas cooficiales se produjo antes del cambio de reglamento por imposición de la Mesa del Congreso, dominada por PSOE y Sumar.

La propia cuenta de la Cámara Baja en la red social X, antes Twitter, reconocía de esta forma que aún no estaba aprobada la reforma que permite el uso del gallego, el vasco y el catalán. Lo hacía después del debate que tuvo lugar en estas lenguas. La reforma del reglamento no se tramitará hasta este jueves.

✅ El #Pleno toma en consideración la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para permitir el uso de las lenguas que tengan carácter oficial en una comunidad autónoma y acuerda su tramitación en lectura única el jueves 21. pic.twitter.com/m76k0nTm64 — Congreso (@Congreso_Es) September 19, 2023

Este hecho fue denunciado por la portavoz de los populares en el Congreso. Cuca Gamarra instó a Armengol a cumplir la ley y el reglamento. "Este Pleno también está sujeto a la legislación vigente: una Ley no puede aplicarse antes de entrar en vigor. Si ya fuera legal no necesitarían reformar el Reglamento para ello".

Exigimos a la presidenta Armengol que cumpla la Ley y aplique el Reglamento del Congreso. Este Pleno también está sujeto a la legislación vigente: una Ley no puede aplicarse antes de entrar en vigor. Si ya fuera legal no necesitarían reformar el Reglamento para ello. pic.twitter.com/Oz2vGsj1kj — Cuca Gamarra (@cucagamarra) September 19, 2023

"No sólo los ciudadanos sino también los poderes públicos, entre los cuales se encuentra no solo este pleno sino también la Mesa y su presidencia, estamos sujetos a la Constitución y a la legislación vigente. Y, por tanto, si estamos aquí para reformar el reglamento o reformar una ley no puede entrar en vigor esa ley, ni puede aplicarse, en tanto en cuanto no haya sido tomada en consideración, debatida, aprobada y, en su caso, publicada y, por tanto, entrado en vigor", señaló Gamarra que recordó que esta proposición de ley recoge que entrará en vigor tras su publicación en el BOE.

Así las cosas, la portavoz del PP en el Congreso pidió, sin éxito, que el "desarrollo de este pleno se haga de acuerdo con el reglamento". "Cumplamos con la ley y sea usted la primera que la cumple", dijo dirigiéndose a Armengol.